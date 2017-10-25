107 مليارات درهم تجارة أبوظبي خلال 8 أشهر

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر إمارة أبوظبي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 107.5 مليار درهم، بانخفاض 5.3%عن الفترة نفسها العام الماضي، الذي بلغ فيه حجم التجارة 113.5 مليار درهم، بحسب مركز الإحصاء - أبوظبي.

وأرجع المركز هذا التراجع في تقرير بعنوان «حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي أغسطس 2017»، إلى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية إلى 14.2 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى، مقابل 21 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 32.1%، فضلا عن انخفاض قيمة المعاد تصديره إلى 13.8 مليار درهم مقابل 14.1 مليار درهم (بنسبة 2%) للفترة نفسها العام الماضي.

وأوضح التقرير، أن أبرز الصادرات التي انخفضت هي صادرات السلع الإنتاجية بنسبة 57% والسلع الاستهلاكية بنسبة 39% ووقود وزيوت التشحيم بنسبة 30.3%، والأغذية المشروبات بنسبة 27.5%، في حين ارتفعت الصادرات من معدات النقل وأجزائها وملحقاتها بنسبة 62.8%.

ونوه التقرير إلى أن أبرز السلع المعاد تصديرها التي زادت صادراتها هي الأغذية والمشروبات التي ارتفعت صادراتها بنسبة 128.2% ومعدات النقل بنسبة 22% بينما انخفضت قيمة المعاد تصديره من الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 61.4% واللوازم الصناعية بنسبة 22.3% وسلع استهلاكية بنسبة 17.3%

وفيما يتعلق بالواردات، ارتفعت الواردات من اللوازم الصناعية بنسبة 15.6% وكذلك ارتفعت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 13.7%، فيما انخفضت الواردات من السلع الإنتاجية فيما عدا معدات النقل بنسبة 21.5%.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى كأكثر الدول التي اتجهت إليها صادرات أبوظبي تليها المملكة السعودية، ثم الهند، وتصدرت الصين أيضا سلع إعادة التصدير، تليها الكويت، ثم المملكة السعودية، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كأكثر الدول التي تستورد منها أبوظبي، تليها المملكة السعودية، ثم اليابان. وفي الوقت نفسه، ذكر مركز الإحصاء في أبوظبي، أن قيمة التجارة الخارجية في شهر أغسطس قد انخفضت بنسبة 29.1% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي لتصل إلى 11.3 مليار درهم مقابل 16 مليار درهم، خلال أغسطس من العام الماضي.