5 سيارات «بي أم دبليو» جديدة لمبنى كبار الشخصيات في مطار أبوظبي



تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) قام مبنى كبار الشخصيات التابع لمطارات أبوظبي، والذي تديره شركة الطيران الوطنية «ناس»، بضم خمس سيارات جديدة من طرازBMW 760Li من شركة أبوظبي موتورز. وقد ضاعف ذلك حجم أسطول السيارات الفاخرة لدى مبنى كبار الشخصيات في مطار أبوظبي الدولي إلى عشر سيارات،إضافة إلى سيارة من طراز رولز رويس فانتوم. وقال دانييل كابيل، الرئيس التنفيذي التجاري بالإنابة لمطارات أبوظبي: «يقدم مبنى كبار الشخصيات خدمات استثنائية لضيوفنا من حيث الفخامة والخصوصية. وإن توسع أسطول BMW يتماشى مع ما يطمح إلى تقديمه هذا المرفق الفريد لعملائه المميزين. فذلك يؤكد مجدداً إصرارنا على تقديم خدمات فاخرة لا مثيل لها، تجعل من تجربة السفر رحلة تبقى في الذاكرة». ويوفر أسطول السيارات مع سائقين، والذي تديره شركة ناس، خدمات نقل المسافرين من مبنى كبار الشخصيات إلى الطائرة عند المغادرة، وكذلك من الطائرة للمبنى عند الوصول، بخصوصية وراحة تامة. قال آرنو هوسيلمان، مدير عام شركة أبوظبي موتورز: «ندرك أنّ المسافرين عبر محطة الركاب المخصصة لكبار الشخصيات يتوقعون الأفضل، وهذه المعايير العالية يعكسها عملاؤنا، فكان لا بد من إقامة هذه الشراكة».