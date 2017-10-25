«سويس بلهوتيل» يبرم اتفاقية إدارة فندق في السعودية



تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) أبرمت سويس- بلهوتيل إنترناشيونال عقد إدارة فندق وأجنحة سويس- بلهوتيل جيزان. ويضم الفندق من فئة الأربع نجوم 210 غرف منها 140 غرفة مؤثثة بشكل فاخر و70 شقة فندقية ستوديو فأكبر، وقد صمم ليلبي متطلبات فئات مختلفة من المسافرين. وقال نواف بن منصور بن صالح الشريف، مالك كرداموم إنترناشيونال لإدارة الفنادق،: «يسعدنا التعاون مرة أخرى مع سويس- بلهوتيل إنترناشيونال ونحن على ثقة من أننا معاً سوف نجعل من فندق وأجنحة سويس- بلهوتيل اختياراً مفضلاً للمقيمين بجيزان والمسافرين إليها. ويعاني سوق جيزان في الوقت الحالي من نقص في الإمداد من حيث الفنادق وبالتالي من المتوقع أن يشهد نمواً قوياً في المستقبل القريب ونحن حريصون على الاستفادة من هذه الفرصة الهائلة». وقال جافن م. فاول، رئيس مجلس إدارة ورئيس سويس- بلهوتيل إنترناشيونال : إنه في إطار استراتيجيتنا للتوسع عالمياً، نحن ملتزمون بدخول أسواق جديدة ونشعر بسعادة خاصة إزاء بدايتنا في جيزان مع شريك طيب السمعة ومعروف مثل كرداموم إنترناشيونال لإدارة الفنادق. وتشهد جيزان تنمية اقتصادية ضخمة في المملكة العربية السعودية ونحن نؤمن أن علامتنا التجارية سوف تحتل المكان المثالي لتلبية احتياجات المسافرين إلى المدينة من خلال فنادق رائعة مثل فندق وأجنحة سويس- بلهوتيل جيزان.