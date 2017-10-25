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«طيران الإمارات» توقع شراكة مع «سيينغ ماشينز»
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

دبي (الاتحاد)

أبرمت طيران الإمارات شراكة مع «سيينج ماشينز ‏Seeing Machines»‬، لأنظمة «‬الرؤية ‬الحاسوبية»‬، ‬لاختبار تكنولوجيا ‬تعقب ‬متطورة ‬تساعد ‬على ‬فهم ‬كيفية ‬تفاعل ‬الطيارين ‬ومراقبتهم ‬للأجهزة ‬خلال ‬الحالات ‬التي ‬تتطلب ‬تصرفاً ‬فورياً ‬وسريعاً. ‬وستسهم ‬نتائج ‬الاختبار ‬في ‬تطوير ‬أساليب ‬تدريب ‬الطيارين ‬للتعامل ‬مع ‬سيناريوهات ‬مختلفة ‬في ‬الأجواء. وتوفر «سيينغ ماشينز»، التي تتخذ من أستراليا مقراً لها، تقنيات دقيقة ومتطورة لمساعدة الأشخاص على متابعة الحالات الطارئة وتحليلها وكيفية التصرف حيالها من خلال توفير أجهزة مصممة خصيصاً. وقد ساهمت تكنولوجيا تعقب حركة الرأس والعين التي توفرها الشركة في تحسين السلامة لعدد من الصناعات، بما في ذلك التعدين والنقل البري وبواسطة السكك الحديدية.

وتعاونت طيران الإمارات مع «سيينغ ماشينز» في استخدام تكنولوجيا تتبع غير تدخلية تجمع بيانات مرئية للطيارين وتزودهم بسيناريوهات تدريب مختلفة في أجهزة الطيران التشبيهي (سميوليتر). ويتمثل الهدف من هذه السيناريوهات في تحسين جودة البيانات التي يتم جمعها لتحليلها والاستفادة منها.

     
 

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