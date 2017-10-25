«أستيكو»: إيجارات الشقق بأبوظبي تتراجع%10 خلال 12 شهراً

أبوظبي(الاتحاد)
انخفض متوسط تأجير الشقق في أبوظبي بنسبة 3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبنسبة 10% على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، وفقاً لبحث أجرته شركة «أستيكو» للعقارات.
وأشار التقرير إلى أن منطقة كورنيش أبوظبي سجلت أعلى انخفاض سنوي في قطاع الوحدات الفاخرة بنسبة 15%، فيما سجلت مناطق الوحدات المتوسطة ومنخفضة التكلفة أكبر انخفاض، بما في ذلك مناطق الريف داون تاون ومدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد.
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وسجلت قرية هيدرا أعلى انخفاض سنوي في مبيعات الفلل بنسبة 9%، ورغم أنه لم يتم تسليم سوى عدد قليل من الفلل في عام 2016، إلا أنه تم تسليم نحو 550 فيلا في عام 2017، ويتوقع أن يتم تسليم 250 فيلا أخرى قبل نهاية الربع الرابع من هذا العام.
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وأضاف «شهد قطاع الفلل في مدينة أبوظبي ارتفاعاً في عدد الوحدات الشاغرة، مع توجه الكثير من المستأجرين لتقليص المساحة واختيار عقارات أصغر أو أسعار أقل، فيما انتقل بعضهم إلى الشقق السكنية لتقليل حجم النفقات.
ورغم الانخفاض الطفيف في أسعار مبيعات الفلل المنجزة، إلا أن الطلب على المشاريع الرئيسة والعالية الجودة ظل قوياً، وخاصة في جزيرة ياس والسعديات». وظهرت اتجاهات مماثلة في قطاع الوحدات المكتبية رغم انتعاش أسعار النفط منذ بداية العام. وتشهد معدلات إشغال المكاتب انخفاضاً مع تسليم نحو 170 ألف متر مربع من المساحات المكتبية التي تم تسليمها خلال عامي 2016 و2017.