«أستيكو»: إيجارات الشقق بأبوظبي تتراجع%10 خلال 12 شهراً

أبوظبي(الاتحاد)

انخفض متوسط تأجير الشقق في أبوظبي بنسبة 3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبنسبة 10% على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، وفقاً لبحث أجرته شركة «أستيكو» للعقارات.

وأشار التقرير إلى أن منطقة كورنيش أبوظبي سجلت أعلى انخفاض سنوي في قطاع الوحدات الفاخرة بنسبة 15%، فيما سجلت مناطق الوحدات المتوسطة ومنخفضة التكلفة أكبر انخفاض، بما في ذلك مناطق الريف داون تاون ومدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد.

كما انخفض متوسط تأجير الفلل في أبوظبي 3% على أساس ربع سنوي و6% على أساس سنوي. وسجلت حدائق الراحة وقرية هيدرا، إضافة إلى الوحدات الكبيرة ضمن فلل شاطئ السعديات، انخفاضاً أكثر وضوحاً بنسبة 7% و4% و5% على التوالي. وشهد الربع الثالث من العام انخفاض أسعار مبيعات الشقق في أبوظبي بنسبة 3% ليصل متوسط الانخفاض السنوي إلى 10%. وسجلت منطقتا المنيرة والريف داون تاون أكبر انخفاض في أسعار المبيعات على أساس سنوي بنسبة 12%، فيما سجلت منطقة «مدينة الأضواء» و«صن أند سكاي تاورز» في جزيرة الريم أكبر انخفاض في أسعار المبيعات على أساس ربع سنوي، في الوقت الذي حافظت فيه الأسعار في منطقتي البندر وشاطئ السعديات على استقرارها خلال الربع الثالث.

وسجلت قرية هيدرا أعلى انخفاض سنوي في مبيعات الفلل بنسبة 9%، ورغم أنه لم يتم تسليم سوى عدد قليل من الفلل في عام 2016، إلا أنه تم تسليم نحو 550 فيلا في عام 2017، ويتوقع أن يتم تسليم 250 فيلا أخرى قبل نهاية الربع الرابع من هذا العام.

وبلغ عدد الشقق المُنجزة في جميع أنحاء الإمارة منذ بداية العام نحو 2750 شقة بالمقارنة مع 1350 في 2016. وإضافة إلى الوحدات الـ 800 التي تم تسليمها في الربع الثالث، فمن المقرر أن يتم تسليم 1500 شقة أخرى قبل نهاية العام. وقال المدير التنفيذي لشركة «أستيكو» جون ستيفنز «ساهمت العديد من العوامل الاقتصادية، إضافة إلى زيادة المعروض منذ عام 2016 بزيادة معدلات الوحدات السكنية الشاغرة، ونتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في 2018. ولهذا يقوم أصحاب العقارات بتخفيض الإيجارات وتقديم شروط دفع مرنة (حتى 12 شيكاً) للاحتفاظ بالمستأجرين الحاليين، وتأمين عقود إيجار جديدة».

وأضاف «شهد قطاع الفلل في مدينة أبوظبي ارتفاعاً في عدد الوحدات الشاغرة، مع توجه الكثير من المستأجرين لتقليص المساحة واختيار عقارات أصغر أو أسعار أقل، فيما انتقل بعضهم إلى الشقق السكنية لتقليل حجم النفقات.

ورغم الانخفاض الطفيف في أسعار مبيعات الفلل المنجزة، إلا أن الطلب على المشاريع الرئيسة والعالية الجودة ظل قوياً، وخاصة في جزيرة ياس والسعديات». وظهرت اتجاهات مماثلة في قطاع الوحدات المكتبية رغم انتعاش أسعار النفط منذ بداية العام. وتشهد معدلات إشغال المكاتب انخفاضاً مع تسليم نحو 170 ألف متر مربع من المساحات المكتبية التي تم تسليمها خلال عامي 2016 و2017.