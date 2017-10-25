تسيير رحلات بحرية للمعالم الرئيسة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت موانئ أبوظبي، اتفاقية مع «جالبوت مارين» الإماراتية للبدء في تسيير رحلات بحرية إلى متحف اللوفر أبوظبي، بالإضافة إلى المعالم الرئيسة الأخرى في العاصمة.

وقع الاتفاقية أمس، عبد الكريم المصعبي، نائب الرئيس التنفيذي - الموانئ، ومحمد روستالي المدير التنفيذي لشركة جالبوت القابضة.

بموجب الاتفاقية، تتمكن جالبوت مارين بإدارة الرحلات والسفن البحرية من محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي: «شهد قطاع السياحة البحرية في أبوظبي هذا العام موسماً حافلاً بالإنجازات، فيما يعدّ إطلاق موانئ أبوظبي لـ«محطة أبوظبي للرحلات البحرية»، وشاطئ صير بني ياس للسفن السياحية عاملاً رئيساً في استمرار ازدهار قطاع السياحة البحرية في الإمارة».