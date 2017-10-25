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من بينها اللوفر وجامع الشيخ زايد وجزيرة ياس وأبراج الاتحاد

تسيير رحلات بحرية للمعالم الرئيسة في أبوظبي
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت موانئ أبوظبي، اتفاقية مع «جالبوت مارين» الإماراتية للبدء في تسيير رحلات بحرية إلى متحف اللوفر أبوظبي، بالإضافة إلى المعالم الرئيسة الأخرى في العاصمة.

وقع الاتفاقية أمس، عبد الكريم المصعبي، نائب الرئيس التنفيذي - الموانئ، ومحمد روستالي المدير التنفيذي لشركة جالبوت القابضة.

بموجب الاتفاقية، تتمكن جالبوت مارين بإدارة الرحلات والسفن البحرية من محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي: «شهد قطاع السياحة البحرية في أبوظبي هذا العام موسماً حافلاً بالإنجازات، فيما يعدّ إطلاق موانئ أبوظبي لـ«محطة أبوظبي للرحلات البحرية»، وشاطئ صير بني ياس للسفن السياحية عاملاً رئيساً في استمرار ازدهار قطاع السياحة البحرية في الإمارة».

وأضاف«توقيعنا اتفاقية مع«جالبوت مارين»، لتسيير رحلات بحرية لأبرز المعالم الثقافية والسياحية في أبوظبي يأتي ضمن جهودنا الرامية لتعزيز تجارب العملاء وتوفير خيارات متنوعة من الأنشطة وعوامل الجذب السياحي». ... المزيد
     
 

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