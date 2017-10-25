«الاتحادية للضرائب» تنظم ندوة حول النظام الضريبي الجديد

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ورشة عمل للتعريف بإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وآلية التسجيل التي استهدفت شركات القطاع الخاص بالإمارة، والتي عقدت في مقر الغرفة بحضور خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، و250 ‬شخصاً ‬من أصحاب الأعمال وممثلي ‬القطاع الخاص بالفجيرة. ‬

وتأتي هذه الورشة التعريفية ضمن المرحلة الثانية من خطة التوعية بالقوانين الضريبية وإجراءات تطبيقها والامتثال بها، والتي أطلقتها الحكومة متمثلة بوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مارس 2017، حيث ركزت هذه الورشة على تعريف شركات قطاع التجزئة بمفهوم ضريبة القيمة المضافة في الدولة والإجراءات اللازم اتخاذها للاستعداد لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، إضافة إلى متطلبات الامتثال التي تتضمن كخطوة أولى آلية التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الضريبة.

وقال خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: «إن هذه الورشة تهدف لتوعية الجمهور من ممثلي الأعمال والقطاع الخاص بآليات تطبيق الضريبة المضافة بالدولة والعمل على جمع ممثلي القطاع الخاص بالقائمين على الهيئة لتبادل وجهات النظر والاستماع إلى الاستفسارات وتبادل المعلومات ومناقشة جميع جوانب آليات تطبيق الضريبة».

وأشار الكعبي إلى أهمية تسليط الضوء على دور النظام الضريبي وإسهامه في دعم عجلة التنمية والتقدم والازدهار، وكذلك رفع جاهزية قطاعات الأعمال لتطبيقه من خلال اطلاعها على جميع الإجراءات التي يتعين عليها القيام بها لتلبية متطلباته وسبل الامتثال بالقوانين الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل منتظم، ومساعدتها على فهم ماهية ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وكيفية تطبيقهما والإعداد الجيد للانتقال بسلاسة إلى النظام الضريبي.

وتحدث في الورشة عن الهيئة الاتحادية للضرائب كل من سارة الحبشي مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي وسارة أبو عتمة خبير سياسة ضريبية، حيث تناولتا بالشرح إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والنظم المتعلقة بها وآلية التسجيل، كما استعرضتا الجداول الزمنية الرئيسية ذات الصلة بهذه الإجراءات، وتطرقتا لعدد من المحاور المهمة المتعلقة بالتعريف بدور الهيئة في تطبيق هذه الضريبة وشرح المبادئ الرئيسية لها وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

ودار نقاش مستفيض من قبل الحضور وتم الرد على الاستفسارات والأسئلة الموجه من الحضور حول تفاصيل التسجيل والفئات الخاضعة والمعفية من ضريبة القيمة المضافة.