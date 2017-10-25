بعثة إماراتية في نيوزلندا لفتح أسواق جديدة للمنتجات الحلال

دبي (الاتحاد)

‬نظمت ‬سفارة ‬الدولة ‬لدى ‬نيوزلندا ‬بالتعاون ‬مع «‬مؤسسة ‬دبي ‬لتنمية ‬الصادرات»‬، ‬و«‬مركز ‬دبي ‬لتطوير ‬الاقتصاد ‬الإسلامي»‬، ‬ملتقى ‬تجارياً ‬اقتصادياً ‬في ‬أوكلاند، ‬خلال ‬أول ‬بعثة ‬تجارية ‬للاقتصاد ‬الإسلامي ‬إلى ‬نيوزلندا. ‬واستهدفت ‬البعثة، ‬التي ‬ضمت ‬عدداً ‬من ‬قادة ‬الأعمال ‬والمسؤولين ‬الحكوميين، ‬إلى ‬التواصل ‬مع ‬قطاعات ‬الأعمال ‬المختلفة ‬في ‬نيوزلندا لتعزيز ‬مكانة ‬دبي ‬والإمارات ‬في ‬التجارة ‬الدولية ‬للمنتجات ‬والخدمات الحلال، وإبراز ‬إمكانات ‬الإمارة ‬والدولة ‬بشكل ‬عام في احتضان «إكسبو ‬2020».

وانطلاقاً من انخفاض عدد سكانها واقتصادها القائم على تصدير الغذاء، تعتبر نيوزلندا سوقاً رئيساً وشريكاً محتملاً في توجيه حركة التجارة العالمية عبر دبي. ويعتبر قطاع اللحم الأحمر أحد أبرز صادرات نيوزلندا، حيث تتجاوز عائداته السنوية 15 مليار درهم (6 مليارات دولار نيوزلندي)، ويشكل 15% من إجمالي إيرادات الصادرات النيوزلندية، و27% من إيرادات تصدير قطاع الأنشطة الاقتصادية الأولية. علاوةً على ذلك، تصدّر نيوزلندا بأكثر من 3 مليارات درهم (1.2 مليار دولار نيوزلندي) من جلود الأغنام والأبقار التي يتم استخدامها بشكل رئيس في قطاع الموضة والأزياء. وقال عبدالله العور، المدير التنفيذي لـ«مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» «يشكل قطاع الأغذية والمشروبات نحو ثلث سوق المنتجات الحلال، وتكمن مجالات النمو الحقيقية في قطاعي نمط الحياة والتكنولوجيا. وتحظى نيوزلندا بمكانة مهمة تتيح لها التوافق مع المجالات المتنامية لسوق المنتجات الحلال». وأشار محمد علي الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إلى أن التجارة الحلال مؤهلةٌ لتحقيق المزيد من النمو وخوض تحول كبير في المستقبل القريب من قطاع مختص في السوق إلى توجه سائد. من جانبه قال خالد شرف، مدير دمج وتطوير الأعمال في إكسبو 2020 دبي «قدمنا خلال اللقاءات شرحاً وافياً للشركات النيوزلندية التي ستحصل على العديد من الفرص المستقبلية عبر إكسبو 2020».