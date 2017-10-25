ارتفاع عدد المشاركين في مبادرة «مالية دبي» إلى 34 جهة

دبي (الاتحاد)

ازدادت وتيرة تفاعل الجهات الحكومية مع مبادرة يوم بلا مراكز خدمة، التي أطلقتها دائرة المالية الشهر الماضي، حسب ما أعلن المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، موضحاً أن التنسيق الحكومي الذي قادته دائرة المالية على أعلى المستويات، أثمر عن ارتفاع عدد الجهات الحكومية الخدمية والداعمة المشاركة في المبادرة إلى 34 جهة من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، وعدد من جهات القطاع الخاص. ومن المنتظر يوم غد الخميس أن يُجري أكثر من 120 مركز خدمة تحوّلاً في عمل الشبابيك الخاصة بسداد رسوم أكثر من 1000 معاملة حكومية، وفقاً لجمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية، الذي أكّد أن تجنّب زيارة مراكز الخدمة يعني بالضرورة توفير الوقت والجهد اللذين يضيعهما المتعاملون في قدومهم إلى مركز الخدمة وانتظارهم داخلها، كما يحدّ من هدر الموارد المالية والبيئية عبر التقليل من استهلاك الأوراق والوقود والانبعاثات، فضلاً عن تجنب زحمة الطرق ومواقف السيارات.

وانضمت رسمياً إلى المبادرة خلال الأيام القليلة الماضية مزيد من الجهات التي أكّدت إغلاق شبابيك المعاملات الخاصة بسداد الرسوم في المراكز التابعة لها في إمارة دبي يوم 26 أكتوبر، وأنه سيتمّ استقبال المتعاملين ممن لديهم معاملات تتطلب سداد رسوم مالية لتوعيتهم بشأن إمكانية إجرائها بسهولة وسرعة وأمان عبر القنوات الذكية البديلة، في حين سوف يتواصل العمل في استقبال المعاملات التي لا يمكن إجراؤها إلاّ بالحضور الشخصي إلى مركز الخدمة، كما أن كل المراكز ستواصل كالمعتاد في ذلك اليوم خدمة المتعاملين من كبار السن وأصحاب الهمم.