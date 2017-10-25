«الاتحادية للجمارك» تعزز التعاون مع نظيرتها الأردنية

أبوظبي (الاتحاد)

بحث محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، مع اللواء الدكتور وضاح الحمود، مدير عام الجمارك الأردنية، تعزيز التعاون المشترك بين جمارك الدولتين خلال الفترة المقبلة، خلال لقاء عقد أمس الأول بمقر الهيئة في دبي. وأشار بوعصيبة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين بلغ 15.6 مليار درهم خلال الفترة من 2012 إلى 2016، فيما بلغت قيمة واردات الإمارات خلال تلك الفترة 5.1 مليار درهم، وبلغت قيمة صادراتها إلى الأردن 6.3 مليار، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 4.2 مليار درهم. وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق الربط الإلكتروني بين جمارك الدولتين وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين لمواجهة التحديات التي تواجه العمل الجمركي المشترك.

وشارك في اللقاء أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، وأحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة، والمقدم نورس سعيد حسن من الجمارك الأردنية، إضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات بكل من الهيئة وجمارك دبي.