«الاقتصاد» تبحث مع رومانيا تعزيز الاستثمارات المتبادلة

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مع معالي إيلان لاوفر وزير بيئة الأعمال والتجارة في رومانيا، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بالتركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للبلدين. وعقد اللقاء بحضور حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد للشؤون التجارية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد اليوسفي مدير برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، والدكتور سليمان النعيمي الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في شركة الظاهرة الزراعية، فيما حضر عن الجانب الروماني نخبة من ممثلي الجهات الحكومية من أعضاء الوفد الزائر.

وتناول اللقاء جوانب التعاون في التطوير والبحث العلمي والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسبل تطوير نماذج لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وتقنيات وتكنولوجيا الخدمات المالية المتقدمة.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص لتقريب الروابط بين القطاع الخاص من الجانبين، وتحديدا على صعيد رواد الأعمال لاستكشاف فرص وإمكانية إقامة شراكات مثمرة في هذا الجانب. كما استعرض الوزير الروماني ملامح تطور الاقتصاد الوطني لبلاده، وعدداً من المشاريع التنموية الأبرز الجاري تنفيذها وما تولده من فرص استثمارية أمام الشركات الإماراتية، بما يخدم مسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ورومانيا تشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مدعومة بالجهود المشتركة من الجانبين لتنويع أطر التعاون وتنشيط مجالات الاستثمارات المتبادلة لتشمل قطاعات حيوية، من أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية. وتابع أن مسألة الأمن الغذائي تأتي على رأس أولويات الحكومة، في ظل استيراد الدولة لما يتجاوز 80% من احتياجاتها الغذائية، وهو ما يفتح مجالات واسعة لتعزيز الشراكات الخارجية في هذا المجال، وتعد رومانيا من الدول التي تتمتع بإمكانيات زراعية واعدة.

ومن جانبه، أكد إيلان لاوفر وزير بيئة الأعمال والتجارة في رومانيا، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات، لما يطرحه الجانبان من فرص واعدة لنمو العلاقات والدخول بها إلى آفاق أكثر تنوعاً واستدامة.