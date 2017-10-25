«الاقتصاد» تبحث مع رومانيا تعزيز الاستثمارات المتبادلة

أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مع معالي إيلان لاوفر وزير بيئة الأعمال والتجارة في رومانيا، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بالتركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للبلدين. وعقد اللقاء بحضور حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد للشؤون التجارية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد اليوسفي مدير برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، والدكتور سليمان النعيمي الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في شركة الظاهرة الزراعية، فيما حضر عن الجانب الروماني نخبة من ممثلي الجهات الحكومية من أعضاء الوفد الزائر.
وتناول اللقاء جوانب التعاون في التطوير والبحث العلمي والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسبل تطوير نماذج لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وتقنيات وتكنولوجيا الخدمات المالية المتقدمة.
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ومن جانبه، أكد إيلان لاوفر وزير بيئة الأعمال والتجارة في رومانيا، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات، لما يطرحه الجانبان من فرص واعدة لنمو العلاقات والدخول بها إلى آفاق أكثر تنوعاً واستدامة.