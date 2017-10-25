«الوطني لمنتجات الأمن والسلامة» يوقع اتفاقية شراكة مع «إيما الهولندية»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، المدعوم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة إيما الهولندية، بهدف تبادل الخبرات والتعاون في مجال تطوير منتجات المصنع، خاصة فيما يتعلق بتصنيع الأحذية التخصصية، في إطار سعي الشركة للتوسع وتطوير قدراتها التصنيعية والتنافسية.

وقع الاتفاقية في مقر صندوق خليفة لتطوير المشاريع كل من ماجد عبدالعزيز الباكري رئيس مجلس إدارة المصنع الوطني وتوم هيرمنس الرئيس التنفيذي لشركة إيما الهولندية بحضور سفير دولة هولندا في الإمارات فرانك مولن، وعبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وهيثم يوسف قمحية الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومحمد علي نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد، وعدد من المسؤولين.

وقال عبد الله سعيد الدرمكي: «نحن فخورون بأن يقوم أحد أعضاء صندوق خليفة ببناء شركات استراتيجية مع شركات عالمية».

وأكد أن هذه الاتفاقية تعكس المستوى المتطور الذي وصلت إليه الكثير من المشاريع المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة، حيث أصبحت تحظى بثقة الشركات العالمية.وأضاف: «ستتيح هذه الشراكة للمصنع الوطني من تعزيز تنافسيته وتطوير منتجاته وتحسين قدرته على النجاح والتطور». من جهته، قال ماجد عبد العزيز الباكري إن الاتفاقية تسهم في تعزيز قدرة المصنع على إنتاج منتجات بمواصفات ومقاييس عالمية ما يتيح لها دخول أسواق جديدة، وبالتالي المساهمة في تعزيز مكانة ووجود المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.