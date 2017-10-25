«داماك العقارية» تطلق مشروع «فيرا ريزيدنسز»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «داماك العقارية»، مشروع «فيرا ريزيدنسز» للشقق السكنية الفاخرة الذي يمتاز بإطلالة ساحرة على «قناة دبي المائية»، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي متميز بمنطقة الخليج التجاري في دبي، إحدى مناطق الأعمال المفعمة بالحركة، وعلى مقربة من دبي «داون تاون» ليتيح أنماط حياة لا تُضاهى بالنسبة لمحبي المجمعات السكنية النابضة بالحياة والقريبة من مراكز المدن. سيتم طرح الوحدات السكنية لمشروع «فيرا ريزيدنسز» للبيع يوم السبت 4 نوفمبر في فندق جميرا أبراج الإمارات، وتبدأ أسعار الوحدات من 499 ألف درهم، مع خطة دفع ميّسرة تشمل دفعة أولى تبلغ 20% من قيمة الوحدة ويضاف إليها رسوم تسجيل العقار لدى دائرة الأراضي والأملاك، ويعقبها دفعات شهرية تمتد على 35 شهراً، إلى جانب دفع 40% من قيمة الوحدة عند استكمال عملياتها الإنشائية.