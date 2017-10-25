12 % نمواً في صادرات كوريا الغذائية للإمارات

دبي (الاتحاد)

نما إجمالي صادرات المواد الغذائية الكورية إلى الإمارات بنسبة 12% خلال العام الجاري، ليصل إلى 310 ملايين دولار، بحسب وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية.

جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات مهرجان المأكولات الكورية 2017 السنوي، الذي تنظمه المؤسسة الكورية التجارية للمصايد والغذاء (aT Center) ومقرها أبوظبي، حاليا وعلى مدار يومي، في فندق ويستن دبي بمدينة الحبتور في دبي.

وتأتي الفعالية في إطار الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية كوريا الجنوبية لتعريف المزيد من المصنّعين والمصدرين الكوريين بالفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات.

وقال «هيو نام دك»، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية «كانت الإمارات ولا تزال شريكاً تجارياً مهماً لكوريا الجنوبية. ومن هذا المنطلق، تسعى «المؤسسة الكورية التجارية للمصايد والغذاء _ أبوظبي» إلى إيجاد فرص تجارية مناسبة للمصدرين والمصنّعين الكوريين لجلب منتجاتهم إلى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.