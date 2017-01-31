«أبوظبي للإسكان» 3 مليارات و537 مليون درهم قروضاً لإسكان المواطنين

أحمد عبد العزيز (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أنها قدمت قروضاً في الفترة من ديسمبر 2015 إلى ديسمبر 2016، بقيمة 3 مليارات و537 مليوناً و275 ألفا و972 درهماً، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المشروعات تحت الإنشاء 3963، وعدد المشاريع تحت الإجراء 1996 مشروعاً، مضيفة أن عدد القروض التي جاري عليها التحصيل بلغ 18 ألفاً و196 قرضاً، والقروض المسددة بالكامل 4093 قرضاً، علاوة على 159 قرضاً تحت التنفيذ وجاري صرف الدفعات عليها لمشروعات في جنوب الشامخة.

وأفادت الهيئة بأنه تم إعفاء 70 مواطناً من سداد القرض بسبب الوفاة بقيمة إجمالية بلغت نحو 62 مليوناً و23 ألفاً و356 درهماً، في العام الماضي، ويذكر أن قرض الإسكان الحكومي في أبوظبي يبلغ مليوني درهم، ويسدد على أقساط شهرية متساوية بلا فوائد، فضلاً عن العديد من التسهيلات الأخرى المقدمة.

وقال سيف بدر القبيسي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن الهيئة تساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الرابع لخطة أبوظبي، والذي يندرج ضمن قطاع التنمية الاجتماعية بعنوان (تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع)، حيث تقوم الهيئة بدور الجهة المنسقة للبرنامج السابع لهذا الهدف، وهو (توفير المسكن الملائم في ظل نظام مستدام).

وأضاف: «إن عام 2016 شهد إشراف الهيئة على العديد من المشروعات من أبرزها استكمال أعمال البنية التحتية لعدد 12 ألفاً و460 قسيمة سكنية في منطقة جنوب الشامخة في الربع الأول من عام 2016، كما تم البدء بأعمال تنفيذ البنية التحتية لعدد 2755 قسيمة سكنية في الحي الإماراتي السكني في مدينة زايد، وبنسبة إنجاز فعلية قدرها 25% حتى نهاية 2016، والمتوقع الانتهاء من تنفيذه في الربع الرابع 2019».