حنيف القاسم: الأمم المتحدة مطالبة بتعزيز السلام والعدل في أرجاء العالم

جنيف (وام)

دعا معالي الدكتور حنيف حسن علي القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في معالجة القضايا المتعلقة بنشر السلم والأمن كمنطلق للتعاون وتعزيز حقوق الإنسان وذلك تزامنا مع الاحتفاءً بيوم الأمم المتحدة الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام.

وقال حنيف القاسم في تصريح له بهذه المناسبة إنه احتفاء بيوم الأمم المتحدة والذكرى الثانية والسبعين لتأسيسها نؤيد وبقوة رؤية الأمم المتحدة من أجل ترسيخ أهداف التنمية المستدامة وأهداف الألفية للتنمية التي تسعى إلى نشر السلام والعدل في كل زاوية من زوايا العالم.. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة حققت منذ تأسيسها إنجازات ملحوظة تؤكد سعيها لبناء مستقبل يصب في مصلحة جميع الشعوب محذرا من مغبة تسييس حقوق الإنسان.

ودعا القاسم إلى تسوية جميع النزاعات في إطار العمل الذي حدده ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى تعزيز العلاقات السلمية والامتناع عن الأعمال العدوانية وتسوية المنازعات بالوسائل العسكرية.. مشيرا إلى المنظمة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتعزيز السلام والعدل في أرجاء العالم.