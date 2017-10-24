اللاجئون السوريون في المخيم الإماراتي - الأردني يتسلمون كسوة الشتاء

مريجيب الفهود (وام)

تسلم اللاجئون السوريون في المخيم الإماراتي الأردني كسوة الشتاء تحت إشراف مبارك محمد الخييلي مدير المخيم الذي أبدى ارتياحه من سلاسة عملية التسليم.

وأعرب اللاجئون السوريون عن شكرهم لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والتي لا تتوانى عن تقديم كل أشكال المساعدات لهم وتحسين أوضاعهم عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

وعبرت اللاجئة "أم إياد "عن شكرها لإدارة المخيم وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية التي لا تألو جهدا في سبيل تأمين احتياجات اللاجئين .. مشيرة إلى أنها جاءت إلى المخيم منذ ثلاث سنوات ومنذ ذلك الحين تتسلم من إدارة المخيم كسوة الشتاء ومثلها لفصل الصيف.

وقال حسين عبدالله: إن تسليم الملابس يأتي في وقت مناسب جدا وخاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء ولدي أربعة أبناء تمت كسوتهم .. معرباً عن شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

الجدير بالذكر أن إدارة المخيم دأبت ومنذ إنشائه في 2013 على تسليم كسوتي الصيف والشتاء لجميع اللاجئين به والذين يبلغ عددهم حاليا نحو سبعة آلاف لاجئ إضافة إلى كسوة العيد.