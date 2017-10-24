26 دولة بمهرجان الفنون والفلكلور الأفرو- صيني بمصر

القاهرة (رويترز)

يبدأ مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو- صيني في دورته الثانية في مصر، بعد غدٍ الأربعاء، بمشاركة 26 دولة، بهدف زيادة التقارب بين دول القارة السمراء والصين وتنمية التعاون الثقافي والفني بينهما.

وقالت سهير عبد القادر مؤسسة ومديرة المهرجان، إن دورة هذا العام تشمل 18 عرضاً استعراضياً و16 فيلماً سينمائياً، إضافة إلى سوق للحرف التراثية وورش عمل للفنون التشكيلية والرسوم المتحركة. ومن بين الدول المشاركة في المهرجان، غانا وأوغندا وكينيا وتوجو والكاميرون والكونجو وساحل العاج ورواندا وزيمبابوي ومالاوي والمغرب. كما تشارك من خارج القارة الأفريقية كولومبيا والأرجنتين. تقام أنشطة المهرجان في مواقع سياحية وتراثية، مثل شارع المعز وقلعة صلاح الدين وغيرهما، ويتوزع برنامج الدورة الثانية بين العاصمة القاهرة، والإسكندرية ثاني كبرى مدن مصر وأسوان، حيث من المتوقع أن تقدم بعض الفرق الاستعراضية عروضها في أبو سمبل. ويخصص المهرجان قسماً استثنائياً لذوي الاحتياجات الخاصة، يقدمون فيه مواهبهم في الموسيقى والغناء والرسم، ومنتجاتهم من مشغولات يدوية وفنية بهدف دمجهم في المجتمع.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة المغني التونسي لطفي بوشناق، وعازف الجاز المصري يحيى خليل، والسفيرة مشيرة خطاب، والموسيقار المصري علي ماهر زيدان.

يستمر المهرجان حتى 31 أكتوبر، بتنظيم وزارات السياحة والثقافة والآثار والشباب والرياضة.