شركات ملاحية تتخوف من التعامل مع الدوحة

أبوظبي (مواقع إخبارية)

هبط ربح شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات» خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما أرجعت الشركة ذلك لانخفاض إيرادات السفن.

وتضررت شركة الشحن والملاحة البحرية القطرية منذ أن حظرت الإمارات والسعودية والبحرين السفن التي ترفع علم قطر من الرسو في موانئها.

وبلغ ربح ناقلات حسب الموقع الرسمي للشركة خلال الفترة المذكورة 607 ملايين ريال (168 مليون دولار) مقابل 749 مليون ريال (208 ملايين دولار) لنفس الفترة من العام الماضي 2016. وتراجع ربح الشركة في الربع الثالث من العام الجاري 20% على أساس سنوي.

وبحسب النتائج المنشورة أمس الاثنين على موقع البورصة القطرية، بلغت أرباح الفترة 198.06 مليون ريال (52.54 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 247.47 مليون ريال (65.64 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2016.

وأوضحت الشركة في بيان أن انخفاض الأرباح يرجع بصورة أساسية إلى انخفاض إيرادات السفن المؤجرة نظرا لاختلاف عدد الأيام بين الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد مجلس إدارة شركة «ناقلات» على مواصلة التزامه باستراتيجية نمو وتطوير أعمال الشركة.

ويتخوف رجال أعمال عرب وأجانب يستثمرون في قطر وفقا لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية من تأثر سمعة مؤسساتهم وشركاتهم المالية نتيجة الارتباط بأي كيانات قطرية متورطة في تمويل الإرهاب. وقالت شركات ملاحية إن تكاليف الاستثمار في البلد الخليجي الصغير أصبحت مرتفعة للغاية بعد مقاطعة الدوحة لدعمها الإرهاب. وقالت ميرسك، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، في وقت سابق إنها لم يعد بمقدورها نقل البضائع من وإلى قطر بعد عزلة قطر.

وأضافت ميرسك أن حظر شحن البضائع من ميناء جبل علي الإماراتي إلى قطر، التي تعتمد على الواردات بحرا وبرا لتلبية حاجاتها، يعني أنها غير قادرة على نقل أي شحنة. كما أدى غموض الأوضاع في قطر إلى تعليق شركة كوسكو الصينية للملاحة البحرية خدمات الشحن إلى قطر.