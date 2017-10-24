قطر تعرقل الحوار باشتراط إنهاء المقاطعة وتورطها مع إيران

أحمد شعبان - القاهرة:

رفض سياسيون تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الأميركي بالدوحة، خاصة فيما يتعلق باستعداد قطر للحوار مع دول المقاطعة، واحتمالات تأجيل القمة الخليجية بسبب تعنت دول الرباعي العربي، وأكدوا أن قطر ما زالت تراوغ لحل الأزمة العربية والخليجية من خلال هذه التصريحات، وهي التي تسعى دائماً لعرقلة الحوار مع أطراف الأزمة.

وأشاروا إلى أن هناك توافقاً من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، على الجلوس إلى طاولة الحوار بعد تنفيذ قطر للشروط الـ13 التي حددتها دول الرباعي لإنهاء المقاطعة، ولكن قطر لا تسعى للحل والتهدئة والحوار مع أطراف الأزمة، خاصة بعد تقربها أكثر من الدول المعادية لدول مجلس التعاون مثل إيران، وإصرارها على سياساتها الداعمة للإرهاب، وتدخلها في شؤون الدول المجاورة، وأن هذه السياسة التي تنتهجها قطر وتعنتها في تنفيذ شروط حل الأزمة هو الذي سيؤدي إلى إلغاء أو تأجيل القمة الخليجية المرتقبة.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أكد في إطار زيارة نظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى الدوحة، أن قطر لا تزال ملتزمة خيار الحوار مع دول المقاطعة لحل الأزمة الخليجية. وقال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع تيلرسون: «إن الجانبين بحثا عدداً من القضايا القائمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأزمة الخليجية». وأشار إلى أن قطر لا ترى أي أسباب لاستمرار الأزمة الحالية، مؤكداً استعدادها لخوض حوار من دون شروط مسبقة. وفي تطرقه إلى موضوع عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، قال آل ثاني: «إن بلاده لا تزال ضمن تشكيلة هذه المنظمة».

وأشار إلى أن قطر لم تلق أي رسالة حول تأجيل موعد عقد القمة الخليجية المرتقبة، معتبراً أن انعقادها سيشكل فرصة جيدة للحوار. وأن أي تأجيل لقمة مجلس التعاون سيكون بسبب تعنت دول المقاطعة.