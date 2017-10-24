الإعلام الغربي: تيلرسون يفشل في إخراج قطر من مأزقها بسبب تعنتها

دينا محمود (الاتحاد)

أبرزت وسائل إعلام غربية الفشل الذريع الذي مُني به وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مساعيه لإنقاذ قطر من مأزق عزلتها المتفاقمة منذ أكثر من أربعة شهور ونصف الشهر، عبر الزيارة التي قام بها إلى المنطقة خلال اليومين الماضيين، ودعا خلالها إلى إطلاق حوار بين أطراف الأزمة القطرية، التي تعصف بالخليج جراء تشبث النظام الحاكم في الدوحة، بموقفه الرافض للاستجابة للمطالب المُحقة المطروحة عليه من جانب الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).

فمن جهتها، أبرزت وكالة «بلومبرج» الأميركية المرموقة للأنباء رفض المسؤولين السعوديين الطلب الذي قدمه تيلرسون لهم خلال المباحثات التي جرت بين الجانبين أمس الأول (الأحد)، لإنهاء التدابير الصارمة التي يتخذها «الرباعي العربي المناوئ للإرهاب» ضد الدوحة.

وفي تقريرٍ أعده نيك وودامز، حرصت الوكالة على تسليط الضوء في هذا السياق على ما قاله الوزير الأميركي عقب محادثاته في الدوحة - التي وصلها بعد ساعات من اختتام مباحثاته في الرياض - من أنه «لا يوجد أي مؤشر قوي يفيد بأن الأطراف مستعدة للحوار الآن». كما أشارت إلى إقراره بأن بلاده «لا تستطيع فرض حوار على أشخاص ليسوا مستعدين له»، وهو ما يكشف بجلاء عن خروج الوزير الأميركي خاوي الوفاض من مباحثاته مع كبار المسؤولين في المملكة.

وأورد التقرير تصريحاً يكشف طبيعة التوسلات التي ألقاها تيلرسون على مسامع مضيفيه السعوديين لإنهاء المقاطعة الخليجية والعربية لقطر دون أن يجدي ذلك نفعاً، إذ أشار إلى ما صرح به وزير الخارجية الأميركي من أنه قال للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال اجتماعهما معاً: «من فضلك انخرطوا في الحوار»، وهو ما قوبل - كما يبدو - بإصرارٍ على مواصلة التدابير الصارمة الرامية لحمل قطر على التخلي عن سياساتها التخريبية الطائشة، والعودة إلى الصفين الخليجي والعربي.