قرقاش: قطر تتبنى موقفاً ضد الإرهاب في الغرب وتدعمه في المنطقة

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

انتقد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الازدواجية التي تقوم عليها السياسة القطرية، مشيراً إلى محاولات قطر إظهار نفسها بالدولة المكافحة ضد الإرهاب أمام العالم، في حين تقوم بدعمه بالمنطقة. وقال معاليه في تغريدة على موقع «تويتر»: «السؤال الجوهري، هل بالإمكان أن تتبنى موقفاً ضد التطرف والإرهاب في الغرب وأن تكون مبرراً ومتبنياً وداعماً له في محيطك؟».

من جانبه، أكد وزير خارجية السودان إبراهيم غندور دعم بلاده جهود ومساعي سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الرامية إلى إنهاء الأزمة بين دول الخليج وقطر وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء. وقال غندور لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس، إنه «مهما قيل في حق دولة الكويت وسمو أميرها فلن نستطيع أن نوفي حقه في دعم السودان والوقوف معه في أحلك الظروف». وأضاف أن دولة الكويت والسودان يتميزان بعلاقات خاصة جداً، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السوداني جاءت تقديراً للكويت ودورها الحيوي في تطوير العلاقات.

على صعيد آخر، نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس الاثنين عن مصادر متطابقة تأكيدها ترجيح تأجيل القمة الخليجية ستة أشهر. وأشارت المصادر إلى أن «التأجيل يهدف إلى إزالة الخلافات، وإنهاء الأزمة التي اندلعت بسبب عدم التزام الحكومة القطرية باتفاق الرياض 2013، وملحقاته التكميلية في 2014».

وبينما رجحت المصادر التأجيل، رد وزير دولة الكويت لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على سؤال للصحيفة عن تأجيل موعد القمة، بقوله: «لم يصدر موقف رسمي بعد تجاه موعد القمة الخليجية» المقررة في ديسمبر المقبل.