المغرب: تفكيك خلية داعشية جديدة

الرباط (وكالات)

أعلنت السلطات المغربية أمس، اعتقال ستة عناصر يشتبه في تشكيلها خلية إرهابية موالية لداعش، ومن بقايا الشبكة التي اعتقل أفرادها قبل أسبوع، وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان، إن الخلية الجديدة تعد من أذرع الشبكة التي فككتها المخابرات الداخلية بعد عملية 14 أكتوبر. وقالت الوزارة، إن التحقيقات سمحت باعتقال ستة متهمين آخرين أيام 17، و21، و23 أكتوبر في الرباط، وبني ملال، والجديدة، بعدم تأكد ضلوعهم في المخططات الإرهابية للمجموعة الأولى، وذكّر البلاغ بأن تفكيك هذه الخلية أسفر عن اعتقال 11 شخصاً، وحجز سوائل، ومساحيق كيماوية في بيت قائد الخلية بمدينة خريبكة، والتي تدخل في صناعة المتفجرات، إضافةً إلى أسلحة وذخيرة حية، وقنابل مسيلة للدموع، وأجهزة اتصالات وغيرها.