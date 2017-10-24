استطلاع رأي: المليشيات فاقمت الفساد في ليبيا

تونس (د ب أ)

اعتبر أكثر من 78 من المشاركين في استطلاع أجري غرب ليبيا، أن المليشيات المسلحة المنتشرة في البلاد، لعبت دوراً سلبياً بعد «ثورة 17 فبراير» وكانت من بين الأطراف الأساسية المسؤولة عن تفاقم الفساد، وكشفت نتائج الاستطلاع- الذي أجراه المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا ومقره تونس- أن 6,78 بالمئة من المشاركين الليبيين في الاستطلاع غرب البلاد، اعتبروا أن المليشيات لعبت دورا سلبيا بعد الثورة، وعلى هذا الأساس عبر 87 بالمئة منهم عن ضرورة حلها، بالرغم من أن جزءا منهم رأى أن دورها كان إيجابيا.

وأوضحت النتائج أن المليشيات تتصدر الأطراف المسؤولة عن تفاقم الفساد في ليبيا بنسبة 9,28 بالمئة، تليها الحكومات بنسبة 2,26 بالمئة، ثم أطراف خارجية بنسبة 3,20 بالمئة، فالأحزاب السياسية بنسبة 3,12 بالمئة.

وشمل الاستطلاع مدن طرابلس وزوارة وصبراتة وصرمان وغريان الواقعة في الجهة الغربية للبلاد، وتضمن 12 سؤالا حول الانتقال السياسي، والأداء الحكومي والفساد ودور المليشيات، ونسبة الرضا من الوضع العام والحلول المقترحة لأزمة ليبيا الحالية. وكشف الاستطلاع أن 4,43 بالمئة من المشاركين، اعتبروا أن ما حدث في 17 فبراير 2011 تم بتأثيرات خارجية، وهي النسبة الأعلى، وفي درجة ثانية اعتبر 9,37 بالمئة منهم أنه ثورة شعبية بالأساس حظيت بدعم خارجي. وبلغ عدم الرضا عن الحكومات المتعاقبة منذ فبراير 2011 نسبة عالية وصلت إلى9,91 بالمئة. ورأى الليبيون في المنطقة الغربية أن الحل الأول للأزمة الراهنة، هو سن دستور يليه حل المليشيات، ثم إجراء انتخابات عامة. تأتي هذه النتائج في وقت تعمل فيه الأمم المتحدة على التوصل إلى تحقيق توافق ليبي واسع حول تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 وتبني خارطة طريق لانتقال سياسي سلس.