تيلرسون بحث في كابول الاستراتيجية الأميركية الجديدة

كابول (وكالات)

قام وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس بزيارة مفاجئة إلى كابول للتباحث مع الرئيس أشرف غني بشأن الاستراتيجية الأميركية الجديدة في أفغانستان، حسبما أعلنت السفارة الأميركية، وأضافت السفارة أن «تيلرسون، الذي يقوم بأول زيارة له للمنطقة منذ توليه مهامه، وغني التقيا وأكدا مجدداً الالتزام الأميركي-الأفغاني في التوصل إلى السلام والاستقرار في أفغانستان.

وعقد اللقاء في قاعدة باجرام الجوية شمال كابول، أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان، فيما صعدت طالبان هجماتها في الآونة الأخيرة ضد القوات الأمنية الأفغانية رداً على الاستراتيجية الأميركية الجديدة التي أعلنت في أغسطس.

وقال تيلرسون للصحفيين بعد اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس السلطة التنفيذية الأفغانية عبد الله عبد الله «من الواضح أن علينا مواصلة القتال ضد طالبان وضد آخرين لكي يدركوا انهم لن يحققوا أبداً انتصاراً عسكرياً».

وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أسابيع على زيارة وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في 27 سبتمبر إلى أفغانستان والتي ترافقت مع إطلاق صواريخ وقذائف هاون من جانب طالبان.وكان يفترض أن يتوجه وزير الخارجية الأميركية إلى بغداد في إطار جولته في آسيا والشرق الأوسط، بحسب برنامجه الرسمي.إلى ذلك، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاستخبارات المركزية الأميركية تعمل على توسيع نطاق عملياتها السرية في أفغانستان لقتل مسلحي طالبان في أنحاء البلاد. ونقلت الصحيفة عن اثنين من» كبار المسؤولين الأميركيين»، لم تكشف عن هويتيهما، أن الترتيب يتضمن إرسال فرق صغيرة من الضباط والمتعاقدين من ذوي الخبرة لدعم القوات الأفغانية في تعقب المسلحين.ويشكل هذا تغييرا في تركيز الوكالة الأميركية في البلاد، حيث كانت تركز في السابق على محاربة تنظيم القاعدة ومساعدة الاستخبارات الأفغانية.