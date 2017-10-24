كاتالونيا تهدد بالعصيان والتوتر يتصاعد مع مدريد

برشلونة (أ ف ب)

تعهد النواب المتشددون في كاتالونيا أمس بتنظيم حملة من العصيان المدني على نطاق واسع في حال تسلمت مدريد إدارة الإقليم الجمعة المقبل، وذلك فيما لا يلوح في الأفق أي تقارب لتفادي التصعيد. كما أعلن القادة الاستقلاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان الكاتالوني عن عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء اعتباراً من الخميس، وذلك عشية تسلم مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ المنتظر على ذلك بعد غد الجمعة.

وقال المتحدث باسم تكتل الغالبية في الإقليم المحلي لويس كوروميناس، إن الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تهدف إلى تحليل «التعدي المؤسساتي» الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بالقيام به.

وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الإجراءات بالتصويت على إعلان أحادي للاستقلال في البرلمان الكاتالوني.

في موازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كاتالونيا أمس بتنظيم حملة «عصيان مدني شامل» في حال تولت مدريد إدارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الأسبوع.

قررت الحكومة السبت الماضي في مدريد، تفعيل المادة 155 من الدستور وهو إجراء بحاجة إلى تصويت مجلس الشيوخ، حيث يتمتع راخوي بالغالبية، وتجيز المادة 155 اتخاذ أجراءات لتولي أدارة المؤسسات في الإقليم وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي.وستؤدي الاجراءات التي يقترحها راخوي الى تعليق بحكم الامر الواقع للحكم الذاتي في كاتالونيا الفخورة بثقافتها ولغتها وحكمها الذاتي الذي استعاده اثر وفاة فرانكو.