ترامب يحذر أوروبا من خطورة الصفقات التكنولوجية مع إيران

واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إنه يدرك أن الدول الأوروبية تعقد صفقات بالمليارات مع إيران من خلال بيعها التكنولوجيا، إلا أنه اعتبر أن المضي قدماً في هذا النهج يجعل من الصعب على أوروبا، فيما بعد فعل شيء مع طهران، وكان ترامب يرد على سؤال حول إن كان يعتقد أن الدول الأوروبية ستدعم قراره فرض عقوبات على إيران أم لا، وذلك خلال مقابلة مع «فوكس نيوز».

وأضاف الرئيس الأميركي: «بصراحة قلت لهم، هم جميعاً أصدقائي، وهناك تقارب بيننا سواء كان إيمانويل أم أنجيلا، فعلا أحبهم، وقد قلت لهم يمكنكم المضي قدماً في جني المال من إيران، لا تقلقوا حيال الأمر، فإيران عندما تشتري التكنولوجيا من ألمانيا أو فرنسا أو غيرهما، فهذه صفقات بمليارات الدولارات، حتى معنا نحن إيران ستشتري طائرات بوينغ، على الرغم من أني لا علم ماذا سيحل بهذه الصفقة، سنرى لاحقاً مصيرها.. ولكن عندما تشتري إيران هذه التكنولوجيا من أوروبا فسيكون من الصعب عليهم التعامل مع طهران لاحقاً.. ولكن فيما يتعلق بهل سيدعمونني أم لا أعتقد انهم سيفعلون».

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الأميركي مجدداً أن الولايات المتحدة مستعدة بقوة لكل الاحتمالات في مواجهة كوريا الشمالية، وقال في المقابلة مع قناة فوكس نيوز «نحن مستعدون إلى حد لن تصدقوه، وستشعرون بالمفاجأة حين تشاهدون كم نحن على استعداد تام في حال كان ذلك ضروريا»، وفي ما بدا وكأنه تلميح للخيار العسكري ضد بيونغ يانغ، أضاف ترمب «أليس من الأفضل ألا نفعل؟ الجواب نعم. (لكن) هل سيحدث؟ (الجواب) لا أحد يعرف». وإزاء تسارع البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة، رد الرئيس الأميركي بتصعيد كلامي مهدداً إياها خصوصا بـ «التدمير التام»، وكان أكد مراراً أن واشنطن مستعدة لضرب بيونغ يانغ عسكرياً إذا ما كان ذلك ضرورياً.من جانب آخر، قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، أمس بمناسبة الذكرى الـ34 لاستهداف مقر قوات المارينز الأميركية في بيروت، إن «تفجير المارينز في بيروت كان الشرارة الأولى لانطلاق الحرب ضد الإرهاب.. سوف ننقل المعركة إلى أرض الإرهابيين وحسب شروطنا»، وشدد بنس على أن «قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضاعف جهودنا لتقويض حزب الله»، مذكّراً بأن «حزب الله هو جماعة إرهابية وكلية لراعي الإرهاب الأساسي، أي إيران.. ولن نسمح لإيران بزعزعة استقرار دول المنطقة».

وأكد بنس بأن «الرئيس ترامب لن يقف متفرّجا إزاء ما تخطط له إيران.. إيران راعي الإرهاب الأساسي وحزب الله وكيلها».من ناحيته، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت مكماستر أمس، أن مَن فجروا مقر المارينز في لبنان عام 1983 أصبحوا الآن قادة في حزب الله.

وأكد مكماستر أن «استخدام إيران للهجمات الإرهابية من أجل إحباط جهود السلام، يحتم على العالم بأسره التصدي لها ولوكلائها»، مطالباً بضرورة «القضاء على ما وصفها بالشبكة الإرهابية التي لا تزال تزعزع أمن الشرق الأوسط».