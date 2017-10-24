‬إسرائيل تعتقل 51 فلسطينياً في القدس



تاريخ النشر: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 رام الله (الاتحاد) شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة طالت 51 فلسطينيا في بلدة العيسوية بمدينة القدس، الليلة قبل الماضية حسبما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأضافت الهيئة أن محاميها محمد محاميد يتابع قضايا المعتقلين، في مراكز تحقيق المسكوبية والقشلة وشرطة شارع صلاح الدين في مدينة القدس. وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حملة الاعتقالات طالت أيضا «أكثر من 15 فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية». وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري: «تم خلال ساعات الليلة الماضية القيام بحملة شرطية شارك بها مئات من أفراد الشرطة والبلدية». وأضافت في بيان صحفي: «حملة طالت حي العيسوية وتخللها تفتيش منازل واعتقال مجمل 51 مشتبها» في ضلوعهم في أعمال إخلال بالنظام وقعت في الآونة الأخيرة واتسمت بالعنف. واعتبرت أن هذه الأعمال «اشتملت على إلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه دوريات قوات الأمن وغيرها وأسفرت عن إصابات وسط القوات».