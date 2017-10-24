مساعدات إنسانية أوروبية للسودان بـ106 ملايين يورو

الخرطوم (أ ف ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أنها قدمت مبلغ 106 ملايين يورو إلى السودان الذي يحتاج 4,8 ملايين من سكانه إلى مساعدات إنسانية عاجلة. ويتزامن تقديم هذه المساعدة مع مواجهة الأمم المتحدة نقصاً في التمويل لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان، بعد أن خفضت الجهات الدولية الداعمة مساهماتها. ويأتي الإعلان عن المساهمة الأوروبية أثناء زيارة يقوم بها المفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس إلى السودان تشمل مناطق تطالها النزاعات.

وقال ستيليانيدس في بيان: «إن الأوضاع الإنسانية ما زالت حرجة في السودان». وأضاف: «هناك ملايين المشردين في دارفور منذ سنوات»، مشيراً إلى أن الدعم الأوروبي سيشمل احتياجات اللاجئين من جنوب السودان الذين وصلوا إلى السودان منذ اندلاع النزاع هناك ديسمبر 2013. ومن أصل المبلغ، سيتم تخصيص 46 مليون يورو للمساعدات الإنسانية مثل الطعام والغذاء والصحة والإيواء والتعليم، إضافة إلى المياه والصرف الصحي. أما بقية المبلغ، وحجمه 60 مليون يورو، فسيكون تحت تصرف صندوق الطوارئ الأوروبي لإفريقيا، بهدف دعم النازحين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة.