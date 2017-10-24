الأردن: السجن مع الأشغال الشاقة لمدانين بالإرهاب



تاريخ النشر: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 جمال إبراهيم (عمّان) قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس على خمسة متهمين بقضايا إرهابية، أحكاما تراوحت ما بين البراءة والسجن بالأشغال الشاقة خمس سنوات. وفي التفاصيل ،حكمت المحكمة على متهم بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات ،وحكمت على آخر بتهمة الالتحاق بتنظيم داعش وجماعات إرهابية بالوضع بالأشغال الشاقة 5 سنوات. وأعلنت المحكمة براءة متهمين اثنين من تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية لعدم قيام الدليل القانوني ، وبرأت الأخير من تهمة حيازة مادة ملتهبة بقصد القيام بأعمال إرهابية وإدانته بتهمتي حيازة وتعاطي مادة مخدرة ، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامه 200 دينار. واستمعت المحكمة ـ في جلسة علنية ترأسها رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد دكتور محمد العفيف ـ إلى 49 شاهد نيابة ودفاع بـ 14 قضية أبرزها (قلعة الكرك).