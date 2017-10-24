الرئيس السوداني يختتم زيارة إلى الكويت

الكويت (وكالات)

غادر الكويت ظهر أمس، الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير والوفد الرسمي المرافق له وذلك بعد زيارة رسمية للكويت، أجرى خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وكان على رأس مودعي الرئيس السوداني على أرض المطار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الكويتيين. وكان أمير دولة الكويت قد التقى الرئيس السوداني أمس الأول. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ومختلف الصعد إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة السودان للأنباء(سونا) إن البشير أكد خلال اللقاء«استعداد السودان لتلبية مطالب الكويت في مجالات التدريب العسكري وقال إننا مستعدون للتعاون في المجال العسكري والدفاع المشترك». ودعا المستثمرين الكويتيين والصندوق الكويتي للتنمية، لزيادة استثماراتهم في البلاد. وقال : إننا بدأنا مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات الاقتصادية، وإن الاستثمارات الكويتية ستجد الرعاية والاهتمام.

ووصف البشير العلاقات بين السودان والكويت بالقوية والعميقة، وعبّر عن رضاه عن التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وحيّا البشير مواقف الكويت الداعمة في كل المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى مطالبة الأمير صباح الأحمد الصباح، في قمة الرياض، برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، ما أسهم في رفعها، وقال إن زيارته للكويت تجيء لتقديم الشكر للقيادة الكويتية والشعب الكويتي على هذا الدعم، قبل أن يقدم الدعوة لأمير الكويت لزيارة السودان.