البيشمركة تعاود غلق الطريق الواصل بين دهوك وسنجار

بغداد، أربيل (الاتحاد)

قالت مصادر أمنية أمس، إن القوات العراقية تنشر دبابات ومدفعية قرب منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق، ويقع فيها قطاع من خط أنابيب كردي لتصدير النفط ومعابر برية إلى تركيا وسوريا، بينما اتهم رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق ديندار زيباري، ميليشيات «الحشد الشعبي» بقتل 600 مدني في كركوك وطوزخورماتو.وقال مصدر أمني، إن قوات البيشمركة عادت أمس، وأغلقت الطريق الواصل بين قضاء سنجار ومحافظة دهوك، وأوضح أن «القوات الكردية أغلقت سيطرة سنجار-دهوك قرب المحمودية».

وأشار إلى أن «البيشمركة من الكرد اليزيديين انسحبت من مشارف قرية المحمودية بعد معلومات عن تحشدات عسكرية للقوات الاتحادية، من أجل السيطرة على معبر فيشخابور الحدودي مع سوريا».

وأضاف أن «البيشمركة تمركزت في مواقع أخرى قريبة من المعبر».

من جانب أمني آخر، قتل شرطيان وأصيب اثنان آخران بهجوم انتحاري بحزام ناسف، استهدف نقطة تفتيش بمنطقة باب الطوب ضمن الموصل القديمة، فيما اعتقلت القوات الأمنية 12 عنصراً من «داعش» جنوب الموصل.على صعيد متصل، اتهم رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري، أمس ميليشيات «الحشد الشعبي» بقتل 600 مدني في كركوك وطوزخورماتو.

كما اتهمت جهات مسيحية تلك الميليشيات برفع شعارات طائفية وأعلامها في المناطق المسيحية أو فوق الكنائس.وفي الأنبار أفاد المقدم بقيادة عمليات الجزيرة والبادية، ليث العبيدي، بوصول تعزيزات عسكرية من «الحشد الشعبي»، تمركزت في القواعد العسكرية للجيش العراقي القريبة من مناطق تنظيم داعش في غرب المحافظة، ترافقها المدرعات والعجلات العسكرية.وأضاف أن «التعزيزات هي استعداد لتحرير مدن راوة والقائم القريبة من الحدود مع سوريا».