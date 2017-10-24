عواصم (وكالات)

أعدم تنظيم «داعش» 128 مدنياً في مدينة القريتين بمحافظة حمص السورية خلال 20 يوماً من سيطرته عليها، قبل أن تطرده قوات النظام منها قبل يومين، مؤكداً أن النظام السوري يسيطر على 53% من الأراضي السورية، بينما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على نحو 25%. في حين توجهت قافلة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية إلى المناطق الحدودية المحاذية لسوريا.وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أمس بأن «داعش أعدم 128 مدنياً بدافع الانتقام، متهماً إياهم بالعمالة لقوات النظام»، وذلك خلال سيطرته على المدينة التي امتدت من مطلع أكتوبر حتى السبت الماضي.

وأوضح عبد الرحمن أن «السكان وجدوا الجثث في منازل وشوارع المدينة ومناطق أخرى فيها بعد سيطرة قوات النظام عليها»، مشيراً إلى أنه تم إعدامهم «بالسكين أو بإطلاق الرصاص عليهم»، وأضاف أن غالبية القتلى أعدموا خلال اليومين الأخيرين التي سبقت سيطرة قوات النظام على المدينة، مشيراً إلى أن «بعض السكان شهدوا على عمليات الإعدام».

وأفاد بأن «معظم عناصر التنظيم الذين شنوا الهجوم كانوا من الخلايا النائمة في المدينة، وبالتالي كانوا يعرفون أهلها والموالين للنظام منهم».

من جهة أخرى، توجهت أمس، قافلة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية إلى المناطق الحدودية المحاذية لسوريا، وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن القافلة الجديدة تضم شاحنات محملة بمدرعات وناقلات جند، اتجهت صوب قضاء «إصلاحية» بولاية غازي عنتاب جنوب البلاد، لدعم القوات التركية المرابطة على الحدود مع سوريا. أكد المرصد أن مساحة سيطرة «داعش» تراجعت إلى 8% من إجمالي مساحة الأراضي السورية، بعدما كان يسيطر منتصف عام 2015 على أكثر من نصف مساحة البلاد، وأنه يتبقى للتنظيم أقل من 1% من المناطق المأهولة.

في المقابل، فإن القوات الحكومية أصبحت تسيطر على نحو52,7% من المساحة الجغرافية السورية، من بينها مراكز محافظات دمشق وحلب حمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا والحسكة ودير الزور والقنيطرة، موضحاً أنها تسيطر على طرطوس والسويداء بشكل كامل، وبشكل شبه كامل على اللاذقية. أما «قسد»، فأصبحت صاحبة ثاني أكبر نفوذ بسوريا، إذ تفرض سيطرتها حالياً على نحو 25,4%، بعد التقدم الكبير الذي حققته بدعم التحالف الدولي.من ناحية ثانية، أفاد قيادي فلسطيني في دمشق بمقتل زكريا الموعد، أحد أبرز قادة فصيل «أكناف بيت المقدس» أمس، في مخيم اليرموك جنوب دمشق.