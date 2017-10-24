لافروف يدعو للحوار بين بغداد وكردستان العراق

موسكو ( وكالات)

حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد على الحوار، داعياً إلى عدم تحويل التوترات التي أعقبت الاستفتاء على استقلال الإقليم الكردي الشهر الماضي، إلى «مصدر آخر لعدم الاستقرار».

وقال لافروف بعد محادثات أجراها مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري «نتفهم تطلعات الأكراد في سعيهم إلى تعزيز هويتهم ولكن سيكون من الأصح تحقيق هذه الآمال عبر الحوار مع الحكومة العراقية»، وأضاف أنه يجب التعاطي مع المسألة «مع أخذ الحاجة إلى تجنب خلق مصدر آخر لعدم الاستقرار في المنطقة في عين الاعتبار».

وقال لافروف «لا نرى حرباً وشيكة بعد، ونأمل ألا يحصل ذلك بين الأكراد والقوات الحكومية العراقية»، وأضاف أن بغداد لا «ترفض» الأكراد ولا تحظر لغتهم أو تدمر آثارهم، ولذا فإن جميع العناصر «متوافرة ليتمكنوا من إيجاد طريقة، ليعشوا معاً في العراق بشكله الموحد».

وأكد أنه «على الأطراف أن يقرروا ما إذا كانوا سينخرطون في حوار مباشر أم أنهم يحتاجون إلى أي نوع من الوساطة»، مضيفاً أن موسكو لا تسعى إلى فرض أي حلول على الحكومة الاتحادية في العراق وإقليم كردستان لتسوية الخلافات القائمة.وقال لافروف، إن «الطرف الروسي على اتصال مستمر مع جميع التيارات السياسية في الإقليم الكردي، ويوجه إليها إشارات بضرورة إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف في البلاد».