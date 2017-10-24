استعار حرب «أوامر القبض» بين بغداد وأربيل

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (بغداد، السليمانية، أربيل)

استعرت حرب أوامر إلقاء القبض بين بغداد وأربيل أمس، بعدما أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق مذكرة اعتقال بحق 11 مسؤولاً عراقياً، بينهم برلمانيون وقادة في مليشيات «الحشد الشعبي»، رداً على مذكرات مماثلة من جهات قضائية في بغداد بحق مسؤولين أكراد، ودعا سياسيون أكراد لإصدار قرار بفراغ رئاسة الإقليم وتكليف شخص آخر للقيام بمهامه يتولى بدوره تكليف من يشكل الحكومة المؤقتة قبل انتهاء دورته التشريعية، وسط تحذيرات من حدوث «فراغ دستوري» في الإقليم نتيجة انتهاء شرعية رئاساته الثلاث، ما يعطي المبرر لتدخل الحكومة الاتحادية وإزاحة رئيس الإقليم الحالي وتكليف بديل له.

وأعلن مكتب المدعي العام في إقليم كردستان العراق أمس، تسجيل دعوى قضائية ضد 11 شخصاً، بينهم قياديون في «الحشد الشعبي» وأعضاء في مجلس النواب العراقي، ومن بين هؤلاء قيس الخزعلي أحد قادة مليشيات «الحشد الشعبي»، والنائبة حنان الفتلاوي عضو مجلس النواب عن كتلة دولة القانون.

ومن بين الذين سجلت بحقهم مذكرات اعتقال أيضا، ريان الكلداني قائد قوات «بابليون» التي تضم مقاتلين مسيحيين وتنتشر في محافظة نينوى شمال العراق، وكبرى مدنها الموصل التي استعادتها القوات العراقية في يوليو الماضي.ويأتي صدور مذكرات الاعتقال من أربيل، بعيد مذكرات مماثلة من بغداد بحق مسؤولين أكراد بينهم كوسرت رسول نائب رئيس الإقليم وأحد قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس أركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري. كما أصدرت جهات قضائية في بغداد مذكرة اعتقال بحق منظمي الاستفتاء الذي جرى في الإقليم في 25 سبتمبر بهدف الاستقلال عن العراق.

من جهة أخرى، قال لطيف مصطفى الخبير الدستوري والنائب السابق في البرلمان العراقي بشأن استعار حرب أوامر إلقاء القبض بين بغداد وأربيل، إنه «يؤيد أي إجراء ضد الفاسدين والمفسدين ومنتهكي الدستور والقوانين من السياسيين الذين عاثوا بالأرض فساداً منذ 26 سنة في كردستان، و14 سنة في بقية أنحاء العراق، شريطة ألا تكون باسلوب الكيل بمكيالين»، متمنياً من الحكومة الاتحادية أن «لا تجعل من المفسدين السياسيين الكرد أبطالاً قوميين مرة أخرى، وألا تحاكمهم على الاستفتاء أو الانفصال؛ لأن ذلك بمثابة طوق نجاة لهم يجعل منهم أبطالاً قوميين مجدداً كما يتمنون».