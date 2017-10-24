السيسي يصل فرنسا ويلتقي ماكرون اليوم

باريس (وكالات)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يصحبه وفد رفيع المستوى من الدبلوماسيين والمسؤولين التنفيذيين، في مستهل زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عدداً من الملفات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، والأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة في ليبيا وسوريا والعراق.

ورافقت مقاتلات فرنسية ومصرية من طراز «رافال» الطائرة الرئاسية المصرية بعد دخولها المجال الجوي الفرنسي، ترحيباً بزيارة الرئيس المصري. وحلقت ثلاث طائرات مصرية على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية المصرية، فيما حلقت على جانبها الأيسر ثلاث طائرات فرنسية، وتركت المقاتلات الست الطائرة الرئاسية قبيل وصولها مطار أورلي بخمسين ميلاً.

وبحسب برنامج زيارة الرئيس المصري لفرنسا، من المقرر أن تجرى اليوم مراسم استقبال رسمية وعسكرية في قصر «الانفاليد»، قبل أن يلتقي السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الرئاسة الفرنسية بقصر الإليزيه على غداء عمل، في أول لقاء بينهما منذ انتخاب الأخير في مايو الماضي، ومن المقرر أن يشهد اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والملفات الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات في مجالات الثقافة والتعليم.

يتضمن برنامج الزيارة أيضاً، لقاءات عديدة تجمع السيسي بعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين، في مقدمتهم رئيس الوزراء إدوار فيليب، ورئيس الجمعية الوطنية «مجلس النواب» ﻓرانسوا دو روجي، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشي، كما يجتمع السيسي بوزيرة الجيوش «الدفاع» فلورنس بارلي، لبحث تعزيز التعاون العسكري والأمني، ويلتقي وزير الخارجية جون إيف لودريان، لاستعراض آخر المستجدات في الشرق الأوسط، لا سيما في ليبيا وسوريا والعراق، إضافة إلى سبل دفع عملية السلام وحل القضية الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة التاريخي الذي جرى توقيعه في القاهرة.

ويلتقي الرئيس السيسي، وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، وعدداً من مسؤولي وممثلي كبريات الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار في مصر لأول مرة، أو الموجودة بالفعل في السوق المصرية، والراغبة في توسيع نشاطها، لا سيما في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة.جدير بالذكر، أن زيارة الرئيس المصري للعاصمة الفرنسية باريس هي الثالثة في أقل من أربع سنوات، والأولى له بعد تولى إيمانويل ماكرون رئاسة فرنسا، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت خلال مايو الماضي، وتعكس هذه الزيارة حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما في كل المجالات، وتكثيف التنسيق والتشاور لمكافحة الإرهاب، وحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.