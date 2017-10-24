تونس: اعتقال تكفيري يتواصل مع الإرهابيين

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنقردان في محافظة مدني الحدودية مع ليبيا، تمكنت من القبض على عنصر تكفيري شقيق لعنصر إرهابي موجود حاليّا ضمن الجماعات الإرهابيّة ببؤر التوتر، قاطن بالجهة.

وأضاف ذات البيان، أن فرقة الأبحاث ضبطت مجموعة من الكتب ذات المنحى التكفيري أثناء تفتيش منزله قبل مباشرة قضيّة عدليّة في شأنه بعد استشارة النيابة العموميّة إثر ثبوت التحرّيات معه، تبنيه للفكر التكفيري وتواصله مع عناصر إرهابيّة بالخارج عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موضوعها «الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي»، وفي بيان آخر، أفادت وزارة الداخلية بأن فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بمدينة فريانة، من محافظة القصرين تمكّنت من إلقاء القبض على 7 أشخاص سوريّي الجنسيّة اجتازوا الحدود الجزائريّة التونسيّة خلسة وتسللوا إلى التراب التونسي من جهة منطقة بوشبكة من ذات المحافظة.

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تمكنت من الكشف عن شبكة يديرها شخصان مختصة في تنظيم رحلات عبر البحر نحو أوروبا بطريقة غير شرعية، وقالت الوزارة أمس في بيان إنه «في إطار التّصدّي لظاهرة الهجرة السريّة بحرا وبعد نصب كمين محكم، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الحرس الوطني بمدينة جبنيانة، من محافظة صفاقس، وسط شرقي البلاد بالاشتراك مع الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني بإدارة الشّؤون العدليّة للحرس الوطني ببن عروس بالعاصمة تونس من إلقاء القبض على شخصين من أخطر منظّمي عمليّات الهجرة غير الشّرعيّة بحرا مفتّشا عنهما، مؤكدة أنهما صادرة في شأنهما مناشير تفتيش من أجل تورّطهما في قضايا موضوعها «تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة» و«اجتياز الحدود البحريّة خلسة». وأضافت أنه «تمّ الاحتفاظ بالمشتبه بهما من طرف فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بمدينة جبنياية لمواصلة التّحرّيات معهما واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما»، وتعتبر هذه هي العملية الثانية خلال أسبوع التي تعلن فيها وزارة الداخلية التونسية عن اكتشاف شبكة للتسفير عبر البحر بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي كذلك عن اكتشاف شبكة خطيرة تنظم الهجرة غير الشرعية، وتم القبض على عناصرها.