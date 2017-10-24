شيخ الأزهر: الشعب المصري سيهزم الإرهاب

أحمد شعبان (القاهرة)

قام شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، وغادة والي وزير التضامن الاجتماعي في مصر، أمس، بزيارة إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، للاطمئنان على مصابي قوات الأمن خلال حادث الواحات، مشيداً ببسالتهم وشجاعتهم في مواجهة الإرهابيين.

وشدد شيخ الأزهر على أن الشعب المصري أجمع يقدر ما يبذله رجال الشرطة والقوات المسلحة من دماء وتضحيات غالية من أجل دحر عصابات الإرهاب، التي تروع الآمنين وتستهدف أمن واستقرار مصر، وأكد مساندة الأزهر للشرطة والجيش في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث، مشددًا على أن تلك العصابات الإجرامية لن تتمكن من كسر إرادة الشعب المصري، الذي سيتمكن من خلال وحدته وتكاتفه مع مؤسسات الدولة من هزيمتها وإفشال مخططاتها الهدامة.

من ناحيتها، أشادت وزيرة التضامن بدور رجال الشرطة في حماية أرواح المواطنين، والتصدي للأعمال الإرهابية، وإصرارهم على حماية الوطن من أي عمليات إرهابية متمنية لهم الشفاء العاجل، معربة عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب، والحفاظ على استقرار البلاد، لافتة إلى أن يد الإرهاب لن تطال إرادة الشعب المصري، وسيظل الشعب يتصدى لهم بجميع طوائفه، وأعرب رجال الشرطة المصابون عن سعادتهم وتقديرهم البالغ لتلك الزيارة الكريمة من فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدين أنها تشد من أزرهم، وترفع من روحهم المعنوية، وتزيدهم إصراراً على العودة مجددًا إلى مواقعهم في مواجهة تلك العصابات، فور تماثلهم للشفاء.