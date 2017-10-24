«إسكان أبوظبي»: إعفاء 28 مواطناً من سداد قروض بقيمة 31 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان اجتماعه الثالث للعام الجاري 2017 برئاسة معالي سعيد عيد الغفلي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان.

وتم خلال الاجتماع استعراض موجز عن التطورات والتوصيات المدرجة على جدول الأعمال، وقرر المجلس إعفاء 28 مواطناً من سداد القرض بسبب الوفاة، بقيمة إجمالية نحو 31 مليون درهم، وفقاً لمعايير الإعفاء في «الهيئة».

كما ناقش المجلس، محفظة الإسكان لـ«الهيئة» والدعم الحكومي، واطلع على الملخص المالي للنصف الأول من العام الجاري 2017، وعلى ملخص دفعات المنح واستبدالها، وموجز عن أنشطة التدقيق الداخلي الرئيسة خلال الفترة من يناير 2016 وحتى منتصف سبتمبر 2017.

واطلع المجلس على حالة التراخيص والبناء في مشروع جنوب الشامخة الذي يعد من المشاريع المهمة في إمارة أبوظبي، حيث يمتد على مساحة تزيد على 300.4 هكتار (43 مليون متر مربع)، ويضم نحو 12 ألف أرض سكنية جديدة موزعة على أحواض سكنية متجاورة، ذات بنية تحتية جاهزة.