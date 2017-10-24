الجيش اليمني يتقدم بالجوف ويقترب من جبهة صعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

حققت قوات الشرعية في اليمن والمدعومة من التحالف العربي، أمس مكاسب جديدة في معاركها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية وحلفائها في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن قوات الشرعية سيطرت على موقع وجبل الأقفال الاستراتيجي شرق منطقة الاجاشر في شمال بلدة خب الشعف التي تحتل 80 في المائة من مساحة محافظة الجوف المتاخمة للسعودية ومحافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني المنضوية في اللواء الأول حرس حدود حررت موقع وجبل الأقفال بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أن القوات الحكومية باتت على بعد كيلومترات من الالتحام بالشرعية في جبهة البُقع الحدودية في شمال شرق محافظة صعدة.

وأعلن الجيش اليمني، في بيان مقتضب «السيطرة على موقع استراتيجي على الخط الدولي في محافظة الجوف» بعد معارك مع المتمردين الحوثيين أسفرت عن مصرع وجرح 16 انقلابياً.