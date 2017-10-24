محمد بن زايد: حمدان بن محمد حفّز المجتمع على ممارسة الرياضة

رضا سليم (دبي)

ثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، والتي انطلقت فعالياتها الجمعة الماضي، وتستمر حتى 18 نوفمبر المقبل.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي بـ «تويتر»: «سعدت بالتفاعل الكبير الذي لقيته مبادرة تحدي دبي للياقة، وكل الشكر والتقدير لحمدان بن محمد على تحفيزه المجتمع لممارسة الرياضة».

وجاء رد سمو الشيخ حمدان بن محمد في تغريدة على حسابه الرسمي على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عندما قال: «أنت قدوتنا يا طويل العمر، ونحن نتبع خطاك»، كما وضع سموه صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعلق عليها قائلاً بأبيات شعر يقول مطلعها، «الغيم والارض الوسيعة وانت وامجادك أرى تشابهن من بينكم وعيــون شعبــك لا محـه».

وثمّن أصحاب السمو الشيوخ المبادرة التي تجاوب معها جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من 200 جنسية، حيث علق عليها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، من خلال فيديو وضعه على حسابه الرسمي في تويتر، وهو يركب الدراجة، تعبيراً عن التحدي، وقال سموه: «أشكرك على مبادرة التحدي أخي الشيخ حمدان»، ورد عليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قائلاً: «أحيي روح التحدي عند الشيخ عبدالله بن زايد»، متمنياً أن يشارك زملاؤه بوزارة الخارجية في التحدي المقبل.