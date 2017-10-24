راسب لا تكلمني

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شو السالفة يا جماعة الأسبوع اللي طاف ما وقف من الآكشن، وكل يوم تحصل سالفة برع الملعب، ونبغي ننافس اللعيبة داخل الملعب لدرجة أني بغيت أتابع تصريح ولا سالفة تستاهل حق لاعب في أو مباراة ما حصلت غير سالفة الشيشة !

الأندية طلعت ما تذاكر وراسبة ولا عندها دور ثاني وحسيت أنه لجنة المحترفين مب تابعة للأندية، ولا يهمها انه عيالها اللي مفروض تحاتيهم وتدرسهم عشان ينجحون وتفتخر بهم بين الفرجان، تبرت منهم وخلتهم مساكين ما يعرفون هم معاقبين ولا مغضوب عليهم وحكمت عليهم ما يطلعون من بيوتهم ولا يلعبون مع عيال الجيران.

انزين نحن الأول في آسيا كمدرسة ولا مب الأول لأنه ما يستوي تكون الأول وفي نفس الوقت لم ينجح احد من مدرستك.

مساكين العين وشباب الأهلي متعبين عمارهم كل هالسنين ورازين المدرسة وآخرتها لم ينجح أحد! يا خسارة سنين الدراسة وشهادات التقدير اللي تارسة حجرهم واللي بسببها صارت المدرسة ينضرب فيها المثل بين المدارس.

المهم تبغي تعاقب عيالك ولا تبغي توقف وياهم عشان ينجحون درسهم وحط لهم مدرسين خصوصيين وعالج مشاكلك في بيتك ماله داعي تشرع بيبانك وتفتخر بالعقاب تراهم عيالك إذا ما اعتبرتهم مؤسسين البيت اللي لا منكم كلكم.

الله المستعان اذا السنة الياية العين وشباب الأهلي ما بيشاركون شكلنا بنصيف بدري في دوري أبطال آسيا ولا يزعلون باقي الأندية تراكم انتوا عودتونا تشاركون حيا الله مشاركة وتفكرون في الدوري.

فريد علي يقول تيجالي انقذ حكم الراية مسكين اللي مارحمه المخرج وتم حاط الكاميرا عليه لين خلصت المباراة بس فريد يدري انه المشكلة أكبر، وكل يوم يتأخر فيه الفيديو بنتم نجابل المشاكل التحكيمية، وسبحان الله نحن نفكر في الفيديو ومب عارفين كيف نطور التحكيم والسعودية تفتح المجال للاستعانة بالحكام الأجانب بدون ليمت حق الأندية! شي يقهر بصراحة وربعنا ودي اعرف تتابعون الأخبار حولكم ولا بس مفتكرين في تحويل أي تصريح على التحكيم ولا عليكم للانضباط!

الأسبوع اللي طاف قلتلكم الدوري ولع عندنا والحمدالله الأندية مب مقصرة وشفنا جولة حلوة وأنديتنا حابة تلعب لعبة الكراسي، ومحد قادر يتصدر أسبوعين ورا بعض ولا يطلع لنا ويقول متصدر لا تكلمني والجماهير بصراحه ماشيه صح ومب مقصرة في دعم فرقها ما عدا جمهور شباب الأهلي اللي للحين مادري شو سالفتهم وعلى قول واحد من الربع مفروض مباراة الشارجه وشباب الأهلي بين جماهير كانت متفرقة في خمسة أندية وينهم الحين محد يدري!