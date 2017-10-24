عمرو عبيد (القاهرة )

باستثناء فوز «الزعيم» على «الصقور»، وانتصار «العنابي» على «الإعصار»، لم تلعب نسبة الاستحواذ على الكرة دوراً إيجابياً في حسم باقي مواجهات الجولة الخامسة من الدوري، حيث نجح العين في اعتلاء القمة على حساب الإمارات بعد استحواذ كبير على الكرة في تلك المباراة بنسبة 62% مقابل 38% للخاسر، وهو ما تكرر مع الوحدة، الذي هزم صاحب المركز قبل الأخير بفضل تحكمه التام في إيقاع مواجهتهما واستحواذ هائل بلغت نسبته 69%، مقابل 31% فقط لمنافسه.

ورغم الاحتفاظ بالكرة من جانب «العميد» بنسبة 66%، فإن عجمان انتزع فوزه المباغت، مكتفياً بالاستحواذ على الكرة بنسبة 34%، وهو انتصاره الأول في المسابقة، ولم يتمكن شباب الأهلي من حسم المواجهة مع الشارقة، رغم امتلاك الكرة بنسبة 64% مقابل 36%، بجانب الفارق الكبير في الترتيب والقوة بينهما، لدرجة أن صاحب المركز الرابع سدد 19 كرة على مرمى متذيل جدول الترتيب الذي لم يصل إلى مناطق الدفاع الحمراء سوى 5 مرات فقط، ومع ذلك انتهت المباراة بلا أهداف !

ونجح «فخر أبوظبي» في امتصاص هجوم «الإمبراطور»، وأظهر صلابة دفاعية مكنته من المرور من هذه العقبة بتعادل سلبي أيضاً، رغم تحكم فريق القلعة الصفراء في الكرة بنسبة 62.5%، مقابل 37.5% لحامل اللقب، كما انتهت مباراة «النواخذة» والظفرة بتعادل ثالث، لكنه إيجابي بهدف لمثله، لكن الأفضلية الرقمية الخاصة بالاستحواذ على الكرة مالت لصالح صاحب الأرض بنسبة 56%، مقابل 44% للضيف.

هذا الأمر يعد أحد أبرز ظواهر الأسبوع، ولكنه يتماشى كثيراً مع واقع كرة القدم الحالي في العالم كله، حيث لم يعد الاستحواذ وامتلاك الكرة هو السبيل الأول لتحقيق الفوز في المباريات، لكن لا يمكن تجاهل تأثيره الإيجابي أيضاً في حالات أخرى، على سبيل المثال تشير الإحصائيات إلى أن «الزعيم» هو أكثر فرق دورينا استحواذاً على الكرة في الجولات السابقة بمتوسط 62%، وها هو يتصدر الترتيب برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

يأتي بعده شباب الأهلي، الذي يمتلك استحواذاً يبلغ في المتوسط 61%، لكنه خسر حتى الآن 5 نقاط من هزيمة أمام العين كان فيها الاستحواذ لصالح الفائز بـ 59%، ثم التعادل الأخير الغريب أمام صاحب المركز الأخير، رغم بقاء الكرة بين أقدام لاعبيه لفترات طويلة، ويأتي النصر في المرتبة الثالثة من حيث معدل امتلاك الكرة الذي بلغ متوسطه 60%، إلا أنه لم يحقق سوى فوزين فقط في خمس جولات أحدهما كان على حساب فخر أبوظبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي بلغ فيها معدل امتلاكه للكرة 44%، مقابل 56% لحامل اللقب، والغريب أن صاحب المركز الخامس كان الأكثر استحواذا وتحكماً في إيقاع مبارياته الثلاث التي خسر اثنتين منها وتعادل في الثالثة !

أما الوحدة «الوصيف»، فهو الرابع في ترتيب الفرق الأكثر تحكماً في إيقاع مباريات الدوري بمتوسط 59%، ولم يفرط «العنابي» في النسبة الأكبر في أربع مباريات، ومع ذلك خسر أمام «الإمبراطور» بعد مواجهة امتلك فيها الوحدة الكرة بنسبة 53%، وكانت المباراة الوحيدة التي ترك فيها الكرة لصالح المنافس هي مواجهة «العميد»، الذي بلغت نسبته 58%، مقابل 42% للوصيف الحالي الذي فاز بها بنتيجة هدفين مقابل واحد.

على الجانب الآخر يعتبر «الإعصار» هو أقل فرق الدوري استحواذاً على الكرة بمتوسط 38%، وهو ما قاده إلى خسارة أربع مباريات دفعت به إلى المركز الحادي عشر، يليه «البرتقالي» صاحب متوسط 39%، لكنه قدم عروضاً أفضل وخسر بصعوبة في تلك المباريات، ورغم أن «الملك» صاحب المركز الأخير يمتلك متوسط 47% فيما يخص امتلاك الكرة فإن هذا الأمر لم يصنع فارقاً لصالحه في النهاية.