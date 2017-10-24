«الترتيب» يرسم ملامح المنافسة بأداء متوسط !

مراد المصري (دبي)

أوضح ماجد العويس محلل «الاتحاد»، أن الجولة الخامسة أفرزت ملامح المنافسة، سواء على اللقب أو مناطق الوسط وصراع الهروب من الهبوط، وذلك رغم الأداء المتوسط الأقرب للضعيف من الفرق باستثناء الوحدة.

وتحدث العويس، حول الجدول بوجود العين والوحدة والوصول وشباب الأهلي بفارق لا يزيد على 3 نقاط بينها في المقدمة لتكون هذه الفرق في السباق نحو اللقب، فيما ظهر أن النصر والجزيرة بموقعهما الحالي وأدائهما باتا خارج الحسابات، فيما تظهر محاولات الهروب من المناطق الخلفية من عجمان وحتا والشارقة وسط أداء أفضل من دبا الفجيرة والظفرة.

وأكد العويس أن الوحدة أثبت في مباراة حتا قدرته على كسب النتائج الإيجابية، وذلك بأداء جيد للغاية يعتبر الأفضل بين الفرق، حيث جاءت خسارته الوحيدة في مباراة أثارت الجدل تحكيمياً أمام الوصل، لكنه نجح بالحفاظ على مستواه الفني.

واعتبر العويس أن العين أكثر المستفيدين بهروبه بالصدارة رغم عدم وصوله إلى قمة مستواه الفني، والأهم في هذه المرحلة حصد نقاط أمام الإمارات، وقبلها عجمان ويسعى في الجولة المقبلة لمواصلة المشوار أمام الشارقة، لتشكل هذه النقاط التسع بوابته للتمسك بالصدارة، لكنه أرجع عدم ظهور الفريق بالشكل الفني المطلوب إلى حاجته للاستقرار على تشكيلة، وقال: جرب زوران عدة تشكيلات وخيارات منذ بداية الموسم، حالياً بدأ بالاتجاه نحو خطة 4-4-2، علماً أن غياب عمر عبد الرحمن «عموري» يعتبر مؤثراً ولو نسبياً على الفريق.