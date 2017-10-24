«طيران الإمارات للآداب».. يطفئ شمعته العاشرة في حب الكلمات

نوف الموسى (دبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطفأ القائمون على مهرجان طيران الإمارات للآداب، صباح أمس، الشمعة الـ10 من عمر المهرجان، معلنين عن 25 فعالية بارزة ينظمها المهرجان من الأول إلى العاشر من مارس 2018، وتتضمن طيفاً واسعاً من التنوع في المضامين والنقاشات والحوارات الموسعة.

وعقب الاحتفال عقد مؤتمر صحفي، بمشاركة إيزابيل أبو الهول الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، والدكتورة رفيعة غباش عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب مؤسس متحف المرأة، أكدوا خلاله أن المهرجان يشكل بانوراما ضخمة ترسم المسار الجمالي للمدينة الثقافية بدبي. وسيشهد الحدث عزفاً متفرداً لهارموني شعري، بعنوان «في حب الكلمات»، يلقيه شعراء من المملكة المتحدة ودولة الإمارات في «دبي أوبرا».

بمشاركة 152 متحدثاً في المهرجان، سيتمكن الجمهور، كما أشارت إيزابيل أبو الهول، من معايشة التواصل الفعلي، الذي يرتكز عليه المهرجان لتحقيق النجاح، إلى جانب دور المهرجان في ممارسة تجربة الاكتشاف والتعلم وإثراء الذكاء، وتشجيع الطلاب لبناء علاقتهم مع الكتاب، وصولاً إلى «المحبة»، كحصيلة إنسانية وتنموية.

ويتحدث في الجلسات كتّاب عالميون أمثال ديفيد وليامز، ألكسندر ماكول سميث، شاشي ثارور، محمد حسن علوان الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2017، وأنتوني هورويتز، مؤلف رواية أليكس رايدر، وجاكلين ويلسون التي ستتحدث عن أحدث كتبها «لوِّح لي مودعاً»، والمستكشف ليفيسون وود الذي سيتناول حكايات مغامراته على طول طريق الحرير، والصحفي المخضرم كيت إيدي، إضافة إلى جلسة معرفية يتحدث فيها سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى فرنسا، عمر غباش.

من جهته، عبر الشيخ ماجد المعلا عن ثقتهم التامة بأن الجمهور سيحظى بفرص مناقشة الأفكار التي ستطرح في المهرجان، وذلك لثرائه بالأسماء العربية والعالمية، التي عكست قوة الكلمة المكتوبة، وجسدت اللقاءات التفاعلية المباشرة في الجلسات البارزة، مثل أندي وير، وهو الكاتب الذي تصدرت روايته الأولى، «رجل المريخ»، قوائم الكتب عام 2014، والكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله، والمؤلف السوري خالد خليفة، والكاتب الهندي الشهير تشيتان باغات الذي سيناقش روايته الأخيرة، «فتاة هندية»، عن تأثير الواقع المجتمعي على النساء في الهند. وربطت الدكتورة رفيعة غباش بين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إنجاز تحدي القراءة العربي، واستكمال الدعم المتنامي لمهرجان طيران الإمارات للآداب، خلال كلمتها التي تناولت الأثر العميق للمهرجان في إثراء أسلوب الحياة الثقافية في الإمارات، خاصة أن المهرجان يحتفي ببرنامج معرفي متكامل للأطفال في دورته العاشرة، وذلك باستضافة كاتب الأطفال المحبب ومؤلف «الهمهمات» فيليب أردا، والكاتبة كيران ميلوود هارغريف، التي ستتحدث عن أول رواية لها «فتاة الحبر والنجوم» التي حققت نجاحاً ساحقاً، ومؤلف «الملك فلاشيبانتس»، آندي رايلي.

مواهب ونشر

يسلط المهرجان الضوء في عام 2018 على المواهب المحلية، من الكتّاب الإماراتيين والمقيمين، إذ يشارك، ولأول مرة، زيد الأدهم وياسر علي رضا، مبدعا سلسلة الكتاب الهزلي «ويل»، كما يقيم المهرجان سلسلة من الجلسات وورش الخبراء تركز على صناعة النشر في منطقة الخليج، وتضم ناشرين ومترجمين وكتّاباً عالميين، وعرب سيقدمون نظرة متعمقة، لواقع النشر في الوطن العربي والعالم.