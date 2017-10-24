الإمارات تنافس في أربع فئات بـ «اتصالات لكتاب الطفل»

الشارقة (الاتحاد)

يعزز وصول ثلاثة كتب إماراتية وتطبيق تفاعلي إلى القائمة القصيرة للنسخة التاسعة من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، مكانة الإمارات وحضورها على خريطة النشر الموجه للطفل العربي.

وتنافس الإمارات في أربع فئات من فئات الجائزة الست هي: فئة كتاب العام للطفل، التي تنافس فيها بكتاب «حمادة صانع السعادة»، تأليف سماح أبو بكر عزت، ورسوم سحر عبدالله، والصادر عن البرج ميديا للنشر والتوزيع، وفئة أفضل نص حيث تتنافس مع كل من لبنان والأردن ومصر لنيل جائزتها من خلال كتاب «أمي غوريلا وأبي فيل»، للدكتورة نسيبة العزيبي، ورسوم عبد الرزاق الصالحاني، والصادر عن دار العالم العربي للنشر والتوزيع.

كما تتنافس الإمارات مع كل من لبنان، والأردن، والمغرب، لنيل الجائزة المخصصة لفئة أفضل رسوم، حيث تطرح فيها كتاب «حكاية الأبيض والأسود»، للكاتبة سماح أبو بكر عزت، ورسوم سحر عبدالله، والصادر عن البرج ميديا للنشر والتوزيع، وفي فئة «أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب»، التي تعد أحدث فئات الجائزة، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بها للمرة الأولى هذا العام، تنافس الإمارات من خلال تطبيق «لمسة»، المخصص للفئة العمرية من 2-8 أعوام.وقالت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إن الأعمال التي وصلت إلى هذه المرحلة تتمتع جميعها بمستويات متقدمة تثري المخزون المعرفي والثقافي للأجيال، وأن جودتها تترجم الرؤى والمرتكزات التي تنطلق منها الجائزة والتي يتبناها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إذ كشفت عن تنوّع في المواد الأدبية المقدمة، وارتقاء بجودة اللغة المستخدمة».

وكانت الجائزة التي ينظمها سنوياً المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة «اتصالات»، أعلنت مؤخراً عن الأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة، والتي ضمت ثماني دول عربية هي: الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، والسعودية، والمغرب، ومصر، والأردن، وفلسطين، والعراق.