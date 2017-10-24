«عالمٌ في كتابي» شعاراً للمعرض



تاريخ النشر: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 الشارقة (الاتحاد) كشفت هيئة الشارقة للكتاب أن الدورة السادسة والثلاثين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، التي ستقام خلال الفترة من 1-11 نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة، ستحمل هذا العام شعار «عالمٌ في كتابي» في إشارة إلى العوالم والتجارب الكثيرة التي يكتسبها القراء عند مطالعة الكتب. ويجسد شعار المعرض لهذا العام الرؤية التي تنطلق منها الشارقة في تأكيد قيمة الكتاب وقدرته على أن يكون باباً للانفتاح على العالم. وأكدت خولة المجيني، رئيس قسم التسويق في هيئة الشارقة للكتاب، أن الشعار يمنح زوار المعرض فضاءً أرحب لإدراك حقيقة أن خيال الكاتب لا حدود له.