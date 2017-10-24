حبيب الصايغ: اختيار صابر عرب قيمة مضافة للثقافة العربية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أن اختيار الدكتور محمد صابر عرب شخصية العام الثقافية، من قِبل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته السادسة والثلاثين، جاء موفقًا وصادف أهله، وهي فرصة كبيرة لإلقاء الضوء على المنجز الفكري والثقافي للدكتور محمد صابر عرب، الذي يعد أحد أهم المؤرخين والباحثين في التاريخ المعاصر، والذي تعد كتبه علامات في هذا المجال، لافتاً إلى أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تختار شخصية ثقافية كل عام أيضًا، مما يوسع المجال لتكريم من يستحقون.

وقال حبيب الصايغ: «إن اختيار شخصية ثقافية عربية كبرى ومؤثرة كل عام، لتكريمها، وإبراز دورها الثقافي الكبير، عمل مهم وجدير بالاحتفاء، لأنه يعيد الاعتبار لهذه الشخصيات ودورها الرائد من جهة، ويضع الفعل الثقافي ورموزه تحت المجهر، ويلفت النظر إلى إنتاجهم الكبير والمتميز من جهة أخرى، خاصة أن هذا يتم في حياة الشخصية المحتفى بها، وفي أوج إبداعها الثقافي والفكري».