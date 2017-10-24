«ثقافة وسياحة أبوظبي» تشارك في «الشارقة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الدورة السادسة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة من 1 ولغاية 11 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «عالم في كتابي». وتأتي مشاركة الدائرة في المعرض لتعزز دورها في نشر الثقافة النوعية والتأكيد على الانتماء للهوية الوطنية والتراث عبر مشاريعها الثقافية الرائدة بالإضافة إلى إصداراتها المؤلفة والمترجمة وآخر المستجدات المتعلقة بالدورة الـ28 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. ويضم الجناح مجموعة متنوعة من إصدارات الدائرة التي تلاقي رواجاً كبيراً، من بينها إصدارات مشروع «كلمة» للترجمة الذي يترجم أحدث وأهم الكتب من مختلف لغات العالم إلى العربية، وإصدارات دار الكتب ومنها سلسلة «رواد المشرق العربي» التي تعنى بنشر أدب رحلات الأوروبيين إلى المشرق العربي ومجموعة إصدارات متخصصة وضعها باحثون محليون وعرب وترجمات عن لغات أخرى في مختلف المواضيع.

كما تأتي المشاركة ضمن برنامج «التواصل والتسويق الدولي» لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويعد من أكبر معارض الكتاب وأسرعها نمواً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.