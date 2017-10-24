«فن أبوظبي» جسر إلى العالم

بقلم : سيف سعيد غباش*

يشير تقرير اليونسكو العالمي الذي حمل عنوان «الاستثمار في التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات» إلى الفنون كإحدى الوسائل الفعَّالة للتصدي لوجهات النظر الأحادية والتكيف مع بيئة اجتماعية متنوعة ثقافياً، ومن خلال الفنون يتم تنمية فهم وإدراك الناس للتنوع الثقافي وتقبله.

لذلك تأخذ الفنون حيزاً كبيراً من اهتمامات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

تُوازن خططنا الداعمة للفنون على مختلف أنواعها وأنماطها، ما بين المزج بين التوجهات العالمية، والعمل على توفير الإمكانيات والوسائل والبيئة المناسبة لنمو وازدهار الحركة الفنية في المجتمع المحلي، بالإضافة إلى رعاية ونشر الفنون التراثية الأصيلة، فهناك العديد من البرامج التي تحاكي التنوع في التوجهات الثقافية والفنية والتعليمية، وهي برامج تبني القدرات، وفي الوقت نفسه ترفد سكان الإمارة وزوارها بتجربة ثقافية فريدة.

ولا يخفى على أحد الدور الريادي الذي لعبه عدد كبير من الفنانين الإماراتيين، خصوصاً الراحل الكبير حسن شريف الذي يعد عراب الفن المفاهيمي في الخليج العربي في نشر فكرة التنوع الثقافي والفني وإقامة جسر بين الفنون المحلية، وتلك العالمية، وجذب اهتمام الجمهور للأشكال الفنية الجديدة وجعلهم ينخرطون في النقاشات حول مضامين الفن وأشكاله وعلاقتها بالمجتمع، ومن هنا كانت دائرة الثقافة والسياحة حريصة على دعم الاتجاهات الفنية الإماراتية، ولا سيما الشبابية منها، إدراكاً منها للدور الكبير الذي تؤديه في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي وربطه بالعالم.